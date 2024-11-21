亞城I-75公路 感恩節假期全美第3繁忙

加州的高速公路被評為在全美感恩節假期旅行總體最差的，在前20名最繁忙的高速公路中佔據了11位。(美聯社)

根據旅遊網站The Vacationer的最新數據，感恩節是全美最繁忙的旅遊假期，與聖誕節或光明節(Hanukkah)等假期相比，出遊者多了81%。在感恩假期間，加州 高速路被評為總體最差的公路，而加州洛杉磯 -長灘-聖塔安娜路段、聖地牙哥路段的I-5高速公路為這段假期前兩名最繁忙公路，喬治亞州亞特蘭大路段的I-75則排在第三。

位居第四及第五位感恩節最繁忙高速公路的則是猶他州鹽湖城I-15，以及加州洛杉磯-長灘-聖塔安娜的US-101。

casino.ca網站利用來自FHWA和NHTSA的數據，計算了一個加權指數，透過考慮年平均每日交通量(AADT)、平均速度、致命事故率和社群媒體 上情緒投訴等關鍵統計數據，繪製出全美最繁忙的感恩節高速公路。

享有感恩節最糟糕高速公路稱號的是洛杉磯-長灘-聖塔安娜地區的I-5公路。其年平均每日交通量達到驚人的50萬4000車次，比同一地區「最佳」感恩節高速公路I-110高出63%；平均時速僅有38.1哩。

第二位的加州聖地牙哥的I-5公路，每天有超過40萬輛汽車行駛，近年來發生了80起嚴重車禍。

排在第三位的是位於喬州亞特蘭大的I-75。儘管社群媒體對該公路的投訴相對較低，負面情緒僅27.8%。

另方面，全美感恩節旅程最佳三條高速公路，由洛杉磯-長灘-聖塔安娜地區的I-110公路登榜首。

上述這條公路的日均交通量為31萬5000車次。其最新數據中報告的致命車禍數量為23起，社群媒體上的負面情緒投訴很低，僅為25%，對於感恩節度假旅行者來說，是個不錯的選擇。

加州洛杉磯-長灘-聖塔安娜地區另一條公路I-210，也是另一個好選擇。它的日均交通量為35萬8000輛車，但事故統計數據僅有13起，是更安全的選擇。

感恩節最佳旅遊路線排名第三則是途經伊利諾州芝加哥市的I-90。

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