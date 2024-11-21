我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

亞城I-75公路 感恩節假期全美第3繁忙

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
加州的高速公路被評為在全美感恩節假期旅行總體最差的，在前20名最繁忙的高速公路中佔據了11位。(美聯社)
加州的高速公路被評為在全美感恩節假期旅行總體最差的，在前20名最繁忙的高速公路中佔據了11位。(美聯社)

根據旅遊網站The Vacationer的最新數據，感恩節是全美最繁忙的旅遊假期，與聖誕節或光明節(Hanukkah)等假期相比，出遊者多了81%。在感恩假期間，加州高速路被評為總體最差的公路，而加州洛杉磯-長灘-聖塔安娜路段、聖地牙哥路段的I-5高速公路為這段假期前兩名最繁忙公路，喬治亞州亞特蘭大路段的I-75則排在第三。

位居第四及第五位感恩節最繁忙高速公路的則是猶他州鹽湖城I-15，以及加州洛杉磯-長灘-聖塔安娜的US-101。

casino.ca網站利用來自FHWA和NHTSA的數據，計算了一個加權指數，透過考慮年平均每日交通量(AADT)、平均速度、致命事故率和社群媒體上情緒投訴等關鍵統計數據，繪製出全美最繁忙的感恩節高速公路。

享有感恩節最糟糕高速公路稱號的是洛杉磯-長灘-聖塔安娜地區的I-5公路。其年平均每日交通量達到驚人的50萬4000車次，比同一地區「最佳」感恩節高速公路I-110高出63%；平均時速僅有38.1哩。

第二位的加州聖地牙哥的I-5公路，每天有超過40萬輛汽車行駛，近年來發生了80起嚴重車禍。

排在第三位的是位於喬州亞特蘭大的I-75。儘管社群媒體對該公路的投訴相對較低，負面情緒僅27.8%。

另方面，全美感恩節旅程最佳三條高速公路，由洛杉磯-長灘-聖塔安娜地區的I-110公路登榜首。

上述這條公路的日均交通量為31萬5000車次。其最新數據中報告的致命車禍數量為23起，社群媒體上的負面情緒投訴很低，僅為25%，對於感恩節度假旅行者來說，是個不錯的選擇。

加州洛杉磯-長灘-聖塔安娜地區另一條公路I-210，也是另一個好選擇。它的日均交通量為35萬8000輛車，但事故統計數據僅有13起，是更安全的選擇。

感恩節最佳旅遊路線排名第三則是途經伊利諾州芝加哥市的I-90。

完整排名可查看：https://reurl.cc/d1027z

加州 洛杉磯 社群媒體

上一則

芝城初雪報到 21日清晨降雪大 交通恐受影響

延伸閱讀

感恩節出行防擁堵 避開最糟上路時段

感恩節出行防擁堵 避開最糟上路時段
感恩節火雞 SoFi體育場免費送

感恩節火雞 SoFi體育場免費送
紐約「大堵車警示日」來了 這些日子最好搭公共交通工具

紐約「大堵車警示日」來了 這些日子最好搭公共交通工具
今年感恩節出遊人數估創歷史新高 預計26日起交通大擁堵

今年感恩節出遊人數估創歷史新高 預計26日起交通大擁堵

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
一對新人廣邀賓客參加婚禮，結果只有5人到場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Seljan Salimova）

發百張喜帖只來5人 新娘見全場空桌心碎：我做人太失敗？

2024-11-14 19:20
馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

2024-11-18 12:12
FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

2024-11-18 10:28
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元