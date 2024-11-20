就業成長不穩定 喬州10月失業率3.6% 連3個月持平
喬治亞州勞工廳近日報告指出，10月份喬州失業率連續第三個月維持在3.6%。
10月份該州勞動力增加了1370人，達到創紀錄的540萬，而喬州就業人數略有增加，達到520萬，創下另一個歷史新高。
「雖然全美的就業成長放緩，但喬州繼續推動就業創造和勞動力參與，」州勞工廳廳長湯普森(Bruce Thompson)14日表示。
上個月喬州的就業人數也增加了1500個，達到近500萬個。
喬州勞工廳表示，雖然該州在過去12個月增加了6萬4900個工作，但成長一直不穩定，醫療保健和社會援助、酒店業和政府部門的招聘強勁，但辦公室工作、電影業和物流部門卻出現了流失。
擴張主要集中在旅館業，這些產業的薪資通常不高。同樣受益的是醫療保健，其中包括高薪的醫生、中等薪水的護士和技術人員，以及老年人助理等薪水較低的職位。
季增幅最大的就業領域是住宿和食品服務增加了4300個工作，醫療保健和社會援助則增加了2200個工作。
不利的一面是，10月份行政和支援服務業減少了3700個工作，運輸和倉儲業減少了1400個工作，資訊產業(包括電影和錄音產業)減少了1300個工作。
喬州失業率較2022年創下的歷史低點有所上升，但僅略高於疫情前的最低失業率。
上個月首次申請失業救濟的人數增加9042人，達到2萬8642人。
根據線上金融網站WalletHub的計算，喬州申請失業保險的勞工比例在全美各州排名第31位。阿拉斯加高居第一，意味著就業情況最差。
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