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全美華協亞城分會 歡慶45周年

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會頒發終身成就獎給該會主席李秀蘭(Lani Wong，前左)。(記者閻尚恩／攝影)
全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會頒發終身成就獎給該會主席李秀蘭(Lani Wong，前左)。(記者閻尚恩／攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會今年歡慶45周年，於日前在杜魯斯市(Duluth)的New Canton House餐廳舉辦「Sapphire Jubilee」慶祝活動，席開30多桌。

晚會由Vince Bailey主持，並宣讀由喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)簽署的宣言書，並頒發終身成就獎殊榮給該會主席李秀蘭(Lani Wong)。

當天活動呈現了各式文化藝術表演，包含擊鼓、民族舞蹈、韓國K-pop舞蹈。

當天首先由會長周曉燕(Maggie Mers)致詞。她感謝華協團隊與會員的鼎力支持，並回顧疫情結束後社會復甦期間，該會提供各種資源幫助社區廣大成員重新在職涯、經濟、教育邁入軌道。

接著，谷內郡(Gwinnett)政府主席Nicole Hendrickson致詞強調多元(Diversity)、平等(Equity)、包容(Inclusiveness)等價值，是谷內郡與全美華人協會共同推廣的重點。

中國駐美公使銜參贊祝笛，則代為宣讀中國駐美大使謝鋒賀詞，另有州、郡、市政府行政及議會各代表出席致意，活動圓滿結束。

豐盛宴席菜色包含五福大拚、蒜蓉蒸扇貝、翡翠龍蝦球、蘆筍牛仔粒、懷山鮮雜菌、波蘿咕嚕肉、乾煎銀鱈魚、金銀蛋炒飯、美點映雙輝等。

晚會上並宣讀由喬州州長坎普(Brian Kemp)簽署的宣言書。左二起為主席李秀...
晚會上並宣讀由喬州州長坎普(Brian Kemp)簽署的宣言書。左二起為主席李秀蘭，會長周曉燕。(記者閻尚恩／攝影)
會長周曉燕(Maggie Mers)致詞感謝華協團隊與會員的鼎力支持。(記者閻尚...
會長周曉燕(Maggie Mers)致詞感謝華協團隊與會員的鼎力支持。(記者閻尚恩／攝影)
當天活動呈現了各式文化藝術表演，包含擊鼓演出。(記者閻尚恩／攝影)
當天活動呈現了各式文化藝術表演，包含擊鼓演出。(記者閻尚恩／攝影)

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