喬州退伍軍人節遊行 亞城榮光會不缺席
亞特蘭大榮光聯誼會(Republic of China Veterans Association of Atlanta)日前由理事長張世杰與副理事長王多祿、俞基石，帶領會員約30人，參與由美國喬治亞州退伍軍人節協會所主辦的第43屆退伍軍人節大遊行(43rd Annual Georgia Veterans Day Parade)。
當天隊伍由榮光會banner，中華民國及美國國旗、會旗打頭陣，會員們身披榮光會制服隨行在後，僑務委員范琪君、陸復泰皆參與了遊行。
遊行上午11時開始，包括榮民團體、現役部隊、學校、民間團體等隊伍參與，遊行隊伍由亞特蘭大中城的15街出發，沿著桃樹街，經過主席台、觀禮台到5街結束，當天氣溫轉涼，大家頂著寒風，展現堅毅精神，沿途受到熱情民眾歡迎。
亞特蘭大駐台北經濟文化辦事處副組長周紹華、榮光會前理事長王本桓出席觀禮台觀禮。在葉峻圖培訓下，榮光會隊員揮舞兩國國旗，步伐一致通過觀禮台。遊行途中並分送中美國旗給在場群眾。
該會還獲得大會的Best Non-Veteran Trophy(非美軍退役之遊行團隊首獎)的最高榮譽。
晚間的Freedom Ball Party在亞特蘭大市的喬治亞水族館(Georgia Aquarium)舉行， 榮光會參加代表為理事長張世杰與副理事長王多祿、俞基石夫婦；前理事長王本桓也到場。
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