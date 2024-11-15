喬州退伍軍人節遊行 亞城榮光會不缺席

亞特蘭大榮光聯誼會參與由美國喬治亞州退伍軍人節協會所主辦的第43屆退伍軍人節大遊行。(榮光會提供)

亞特蘭大 榮光聯誼會(Republic of China Veterans Association of Atlanta)日前由理事長張世杰與副理事長王多祿、俞基石，帶領會員約30人，參與由美國喬治亞州 退伍軍人節協會所主辦的第43屆退伍軍人節大遊行(43rd Annual Georgia Veterans Day Parade)。

亞特蘭大榮光會獲得大會的Best Non-Veteran Trophy(非美軍退役之遊行團隊首獎獎盃)的最高榮譽。右為理事長張世杰。(榮光會提供)

當天隊伍由榮光會banner，中華民國 及美國國旗、會旗打頭陣，會員們身披榮光會制服隨行在後，僑務委員范琪君、陸復泰皆參與了遊行。

遊行上午11時開始，包括榮民團體、現役部隊、學校、民間團體等隊伍參與，遊行隊伍由亞特蘭大中城的15街出發，沿著桃樹街，經過主席台、觀禮台到5街結束，當天氣溫轉涼，大家頂著寒風，展現堅毅精神，沿途受到熱情民眾歡迎。

亞特蘭大駐台北經濟文化辦事處副組長周紹華、榮光會前理事長王本桓出席觀禮台觀禮。在葉峻圖培訓下，榮光會隊員揮舞兩國國旗，步伐一致通過觀禮台。遊行途中並分送中美國旗給在場群眾。

該會還獲得大會的Best Non-Veteran Trophy(非美軍退役之遊行團隊首獎)的最高榮譽。

晚間的Freedom Ball Party在亞特蘭大市的喬治亞水族館(Georgia Aquarium)舉行， 榮光會參加代表為理事長張世杰與副理事長王多祿、俞基石夫婦；前理事長王本桓也到場。