張曉丹醫師為病患看診。

很多朋友都說很煩惱口腔內的最後一顆牙齒：智齒。今天我以案例介紹讓大眾詳知智齒的相關知識，包括智齒的生長過程、可能遇到的問題以及解決方案。

讓我們先看看幾個真實的案例：

案例一

24歲的王小姐最近感到右下顎的牙齦反覆腫痛，特別是吃東西時感到劇烈的疼痛。她發現自己長智齒了，但因為擔心拔牙疼痛，一直拖延沒有去看牙醫。直到右邊臉腫了一大半，王小姐才去醫院檢查。

牙醫通過X光片發現，王小姐的智齒是阻生的，無法正常萌出並且已經對鄰近的牙齒造成了壓力。最終，醫生建議她拔除智齒。手術非常順利，在局部麻醉下，王小姐幾乎沒有感到疼痛。術後，她按照醫生的建議進行護理，一周後傷口完全癒合，口腔恢復健康。

案例二

46歲的陳先生最近突然感到左下最後一顆牙齒劇烈疼痛，夜不能眠。去醫院檢查發現是長斜了的智齒頂住了前面的牙齒，導致前面的好牙出現了蛀牙，引起牙痛。陳先生年輕的時候沒有及時拔除長歪了的智齒，導致現在連累了一顆好牙，也要被拔除了。陳先生悔不當初。

案例三

28歲的張先生受智齒發炎困擾很多年，每當勞累，熬夜，抵抗力下降時就會智齒發炎，甚至兩邊臉腫的很大。每次智齒發炎都靠吃藥壓下去，但張先生工作繁忙，一直沒有當回事。最近一次智齒發炎格外嚴重，吃藥也沒有用，不但臉腫的很大，慢慢的炎症蔓延到了脖子，開始高熱不退，並出現了休克症狀。家人慌忙把他送進醫院，醫生一檢查發現他由於嚴重的智齒感染，細菌擴散到了脖子，引起了致命的間隙感染，需要住院全麻手術才能清除感染。手術後張先生命是保住了，但前前後後做了多次手術，苦不堪言。

一、什麼是智齒？

智齒是指口腔內最靠近後方的第三磨牙，通常在16至25歲之間長出。由於智齒長出的時間較晚，常常被稱為「智慧的象徵」，但實際上，它們給口腔健康帶來的困擾更多。很多人會在智齒萌出時感到疼痛，甚至出現炎症、腫脹等問題。

由於人類的頜骨在進化過程中變小，現代人的口腔空間通常不足以容納智齒，這導致了智齒在萌出時可能出現不正常的生長狀態，如：

1.阻生智齒：智齒無法完全萌出，被部分或全部阻擋在牙齦下或鄰近牙齒中。

2.橫生智齒：智齒橫向生長，可能壓迫鄰牙或神經組織。

3.部分萌出智齒：智齒只露出一部分，剩餘部分被牙齦覆蓋，易滋生細菌。

二、智齒是否需要拔除？

據統計表明，85%以上的智齒都需要拔除，出現以下情況往往需要拔牙：

智齒阻生或橫生：智齒無法正常萌出，如果不及時拔除，會連累鄰牙，導致鄰牙損傷，疼痛，甚至脫落。

牙齦反覆發炎：智齒萌出導致反覆的牙齦感染和疼痛，智齒感染會引起面部腫痛。

智齒蛀牙：由於智齒位置靠後，刷牙不易徹底清潔，容易發生蛀牙。如果智齒無法有效修復，建議拔除。

空間不足：若智齒萌出時嚴重擠壓其他牙齒，影響咬合或美觀，醫生可能建議拔除。

正畸治療需求：在進行牙齒矯正時，拔除智齒可以騰出更多的口腔空間，防止矯正後牙齒再度錯位。

三、拔智齒的過程

拔除阻生智齒是一種複雜的牙科手術，不是所有的牙醫都能勝任，需要專業的牙科醫生才能完成。拔牙的過程一般包括以下步驟：

術前檢查：醫生會通過X光片檢查智齒的位置、角度和對周圍結構的影響。有些智齒的牙根離神經很近，醫生需要拍三維成像的CT已明確手術方案，避免術中損傷神經

麻醉的選擇：大部分智齒拔除可在局部麻醉下完成，部分患者對拔牙有一定的焦慮，可選擇舒適化治療，在鎮靜藥物和專業的麻醉醫生監護下完成智齒拔除。

拔除智齒：醫生根據智齒的情況，可能需要分步取出牙齒。對於橫生或埋伏智齒，可能還需切開牙齦或去除部分骨質。

補骨粉和縫合：部分阻生智齒由於埋在牙槽骨的部分較大，拔牙後會有一個較大的牙槽骨缺損。這種情況通常醫生會需要填補骨粉並縫合傷口。

四、總結

智齒是人類口腔結構中的一部分，但由於空間不足，現代人經常面臨智齒引發的各種口腔問題。定期檢查、早期發現潛在問題，及時拔除問題智齒是維護口腔健康的重要措施。無論是否需要拔牙，保持良好的口腔衛生習慣和定期的牙科檢查都是預防智齒問題的關鍵。

如果您正在經歷智齒疼痛或不適，建議儘早諮詢牙醫，做出最適合的治療決策。