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明年起 亞城有望搭乘Lyft無人駕駛車

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Lyft在拉斯維加斯已經推出無人駕駛車的服務。(Lyft官網截圖)
Lyft在拉斯維加斯已經推出無人駕駛車的服務。(Lyft官網截圖)

網約車公司Lyft日前宣布，將從2025年開始在亞特蘭大部署自動駕駛汽車(AV)，屆時會透過與May Mobility和Nexar公司合作，解決自動駕駛汽車鏈的部分問題。

May Mobility將在亞城推出自動駕駛汽車，讓乘客有機會與配備自動駕駛技術的豐田Sienna小型貨車配對，並希望未來在多個市場進行擴展。Nexar將收集車隊數據，使製造商和自動駕駛汽車公司可建立更好、更安全的技術。

透過Lyft和Nexar，預計將可收集數億小時的影片以進行進一步的研究和開發。

Lyft的執行長瑞雪(David Risher)表示，「Lyft的目標是將自動駕駛汽車、司機、乘客和合作夥伴聯繫起來，為所有人創造新的機會。我們的共乘網路將繼續發展，因為數百萬人將有機會賺取數十億元，無論他們選擇自行駕駛、使用自動駕駛，還是兩者兼備。」

除此之外，在與自動駕駛技術公司Mobileye合作外，Lyft計畫向所有配備Mobileye技術的車輛提供自動駕駛功能。

這項新的合作將為Lyft乘客提供自動駕駛技術，並協助科技公司將其部署到市場中。

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