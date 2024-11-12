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喬州領先電動車製造 但銷量落後

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州在電動車製造方面處於全美領先地位，然在電動車實際銷售上仍落後。圖為州長坎普與先前宣布在該州設廠的Rivian電動皮卡車。(美聯社)
喬治亞州在電動車製造方面處於全美領先地位，然在電動車實際銷售上仍落後。圖為州長坎普與先前宣布在該州設廠的Rivian電動皮卡車。(美聯社)

喬治亞州在電動車(EV)、電池和其他零件製造方面處於全美領先地位。但根據南方清潔能源聯盟(Southern Alliance for Clean Energy)的一份新報告顯示，該州在電動車實際銷售方面仍然落後。

報告發現，喬州的電動車製造業繼續蓬勃發展，並創造了超過2萬7000個就業機會。這些就業機會可歸因於該州領導人所追求的重大投資，例如沙凡納(Savannah)附近新建的現代(Hyundai)工廠和電動車電池製造廠。

儘管如此，喬州的電動車銷量在全美排名僅居第22位，並且在人均電動交通方面的州資金投入方面遠遠落後於全美平均。

SACE電動交通總監克羅斯(Stan Cross)表示，支持這些企業來到喬州創造就業機會，與支持這些公司向喬州消費者銷售產品之間存在著明顯差距。

電動車的支持者長期以來一直批評該州的電動車年度註冊費，該費用旨在取代燃油稅。電動車充電銷售稅將於2026年生效，但減少或廢除此項電動車費用則尚未被批准。

除了家用電動車之外，這份今年的報告還首度著重在公車、貨車和牽引拖車等柴油動力商用車的電氣化。

克羅斯表示，我們需要思考的不僅僅是家用車，因為一切都在走向電氣化。

報告也發現，美國東南部地區的電動車銷量正在上升，但該地區中型和重型汽車銷量中，電動車的比率僅不到1%。

電動車 喬州 就業

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