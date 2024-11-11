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美國空軍大學傑出校友 李廷盛訪母校 與師生交流

記者王宇平／阿拉巴馬州報導
美國空軍大學校長圖勒斯中將(左一)，歡迎李廷盛(左二)和井筒俊夫(左三)兩位傺出校友𦲷校訪問。（美國空軍大學提供）
美國空軍大學校長圖勒斯中將(左一)，歡迎李廷盛(左二)和井筒俊夫(左三)兩位傺出校友𦲷校訪問。（美國空軍大學提供）

27年前自阿拉巴馬州蒙哥馬利市美國空軍大學(Air University)指揮參謀學院(Air Command and Staff College)畢業的中華民國空軍飛行軍官李廷盛，在歷任台灣空軍副司令和副參謀總長等要職後，以空軍中將退伍，他日前以傑出校友身分，受邀訪問母校空軍大學，並與師生交流。

之李廷盛今秋受命出任台灣駐菲律賓辦事處副代表，他日前和日本航空自衛隊前幕僚長井筒俊夫上將，同時應美國空軍大學校長圖勒斯中將(Lt. Gen. Andrea Tullos))之邀，以𠎀出校友身份，到美國空軍大學進行兩天訪問，這是該校首次邀請由該校畢業的國際軍官返校交流，兩人的訪問因此備受重視。

返校訪問期間，台日兩位退役將領除了聽取圖勒斯的校務簡報外，並參加了多項交流活動，其中包括對在該校五個不同院校就讀的1000多位學員和老師的國情簡報、海外視訊會議及經驗分享座談會等。

活動中李廷盛以「支持民主、認同台灣」為主軸，將台灣的民主自由與軍民狀況介紹給該校師生，期望把成功經驗像種子一般散播出去，使國際社會繼續支持台灣的民主自由、和平繁榮。

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