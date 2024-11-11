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北卡中華美食文化節 美食、表演精彩吸睛

記者王明心／北卡報導
北卡牧民協會Ashley Herring(右一)、北卡農業廳宋恩騰(Peter Thornton)(中)和馬雪芳(Cathy Ma)(左一)向華聯會長江俞霖(左二)和董事楊建平(右二)感謝華人 社區賑災。(記者王明心／攝影)
北卡牧民協會Ashley Herring(右一)、北卡農業廳宋恩騰(Peter Thornton)(中)和馬雪芳(Cathy Ma)(左一)向華聯會長江俞霖(左二)和董事楊建平(右二)感謝華人 社區賑災。(記者王明心／攝影)

北卡華人聯合會(CAFA)和凱瑞(Cary)市政府日前在凱瑞市中心合辦「中華美食文化節」，44個飲食攤位、32個展示攤位，和長達6小時不間斷的表演節目，把學院街(Academy St)和占地七畝的凱瑞市中心公園擠得水泄不通。

華聯會長江俞霖表示，這個活動融合文化、美食、藝術，讓華人朋友歡聚一堂，也讓其它族裔朋友瞭解中華文化，大家用美食交朋友，拉近彼此的距離。

北卡國會眾議員Deborah Ross感謝華人社區對北卡的貢獻，她說，華人在團結各族裔，共同為北卡利益努力方面，樹立了美好榜樣。其他官員如州議員、市議員、郡經理等紛紛致意。

北卡牧民協會(NC Cattlemen's Association)消費者資訊主任Ashley Herring、北卡農業廳市場部主任宋恩騰(Peter Thornton)，和居中協調的該廳國際市場部助理主任馬雪芳(Cathy Ma)感謝華聯在海倫颶風後，攜手52個華人社團及商家聯合賑災。

宋恩騰表示，這不僅是經濟支援，也是困難時刻中的希望和鼓勵，他謹代表廳長Steve Troxler和西部農民感謝華社的友誼伸援。

社團、中文學校、商家共推出44個攤位，吸引許多遊客駐足品嘗各式美食，美食攤也提供多明星產品讓受邀嘉賓試吃評選，最後選出最好吃的美食，依序為「蜀湘春」的雞肉

炒手工拉麵、「念長安」的西安面皮、「川小館」的口水雞。

朱墨軒、劉弘彥、吳若涵、汪辰因、扶靜宜分兩組主持當天的精彩節目，各文藝團體提供歌唱、舞蹈、武術、太極、樂器等演出。

參與活動的Elvis Costello說，他喜歡吃辣，當天點了辣豆腐和紅油雞，大飽口福。Dan Brandow曾到中國探望在那裡工作的兒子，他很高興當天能嘗到地道中餐美食。曾在北京和臺北住過的宗凱雅(Kaiya Brown)帶著家人一起品嘗思念的中華美食，她很想念蔥抓餅、奶油車輪餅、北京烤鴨、雞肉飯。當天是她的生日，剛好和家人一起享受美食、觀看節目，使得生日更加美好。

江俞霖感謝贊助商、商家及官員，尤其謝謝連續四年擔任項目總指揮的楊建平及義工團隊。

北卡 華人 眾議員

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