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亞城客家同鄉會 百人啖美食體驗文化

記者杜宜臻／亞特蘭大即時報導
活動當天吸引上百名僑胞參與，場面熱鬧溫馨。(記者杜宜臻／攝影)
活動當天吸引上百名僑胞參與，場面熱鬧溫馨。(記者杜宜臻／攝影)

亞特蘭大客家同鄉會3日在華僑文教中心舉辦「客家美食—有閒來吃飯」的活動，由客鄉會準備多道客家小吃，讓大家透過美食體驗台灣的客家文化，吸引上百名僑胞參與，場面熱鬧溫馨。

客鄉會會長李采真表示，該會每年都會定期舉辦活動讓大家認識台灣客家文化，包括端午節小吃，8月的台灣美食展。她說，這次「客家美食：有閒來吃飯」的活動，也是希望透過美食來體驗客家文化，凝聚僑胞。她說，客家人謙遜、勤儉的美德反映在其生活上。

客家人多為勞動人口，飲食特點多以飽食為主，並注重原味樸素料理。客家人的主食為稻米，因此有許多米做成的小吃，例如當天的客家炒米粉、燒酒雞、以及象徵團圓好兆頭的客家湯圓，還有綠豆糕、愛玉等甜點。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉感謝客鄉會準備的豐盛客家美食，讓大家因美食結緣。他表示，美食人人都愛，因此透過食物傳遞文化是最直接也是能夠貼近人心的方式。他本身是客家女婿，除了喜歡客家菜外，也特別能夠感受客家人謙遜、勤儉的文化特色。

當天參與的僑胞超過百人，很多人是第一次吃到愛玉和燒酒雞，都對味道讚不絕口。李采真表示，亞特蘭大客家同鄉會1991年成立，旨在發揚客家文化，進而推展社區服務。

許多僑胞當天第一次體驗客家美食，獨特風味讓僑胞們讚不絕口。(記者杜宜臻／攝影)
許多僑胞當天第一次體驗客家美食，獨特風味讓僑胞們讚不絕口。(記者杜宜臻／攝影)
亞特蘭大客家同鄉會會長李采真表示，這次「客家美食—有閒來吃飯」的活動，是希望透過...
亞特蘭大客家同鄉會會長李采真表示，這次「客家美食—有閒來吃飯」的活動，是希望透過人人都愛的美食來體驗客家文化，凝聚僑胞。(記者杜宜臻／攝影)
現場準備的客家美食綠豆糕。(記者杜宜臻／攝影)
現場準備的客家美食綠豆糕。(記者杜宜臻／攝影)
現場準備的愛玉。(記者杜宜臻／攝影)
現場準備的愛玉。(記者杜宜臻／攝影)
左起為亞特蘭大客家同鄉會會長李采真、亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉、僑務委員范琪...
左起為亞特蘭大客家同鄉會會長李采真、亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉、僑務委員范琪君。(記者杜宜臻／攝影)
亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉表示，本身也是客家女婿，除了喜歡客家菜外，也特別能...
亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉表示，本身也是客家女婿，除了喜歡客家菜外，也特別能夠感受客家人謙遜、勤儉的文化特色。(記者杜宜臻／攝影)
現場準備的客家美食炒米粉和燒酒雞。(記者杜宜臻／攝影)
現場準備的客家美食炒米粉和燒酒雞。(記者杜宜臻／攝影)

亞特蘭大 端午節

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