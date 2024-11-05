亞城客家同鄉會 百人啖美食體驗文化

活動當天吸引上百名僑胞參與，場面熱鬧溫馨。(記者杜宜臻／攝影)

亞特蘭大 客家同鄉會3日在華僑文教中心舉辦「客家美食—有閒來吃飯」的活動，由客鄉會準備多道客家小吃，讓大家透過美食體驗台灣的客家文化，吸引上百名僑胞參與，場面熱鬧溫馨。

客鄉會會長李采真表示，該會每年都會定期舉辦活動讓大家認識台灣客家文化，包括端午節 小吃，8月的台灣美食展。她說，這次「客家美食：有閒來吃飯」的活動，也是希望透過美食來體驗客家文化，凝聚僑胞。她說，客家人謙遜、勤儉的美德反映在其生活上。

客家人多為勞動人口，飲食特點多以飽食為主，並注重原味樸素料理。客家人的主食為稻米，因此有許多米做成的小吃，例如當天的客家炒米粉、燒酒雞、以及象徵團圓好兆頭的客家湯圓，還有綠豆糕、愛玉等甜點。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉感謝客鄉會準備的豐盛客家美食，讓大家因美食結緣。他表示，美食人人都愛，因此透過食物傳遞文化是最直接也是能夠貼近人心的方式。他本身是客家女婿，除了喜歡客家菜外，也特別能夠感受客家人謙遜、勤儉的文化特色。