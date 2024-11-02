全美首家韓式木箱蒸美食The Lamb重磅登陸亞城

木箱蒸餐館位於亞裔聚居的Duluth，距離大中華超市不到3分鐘車程。

韓國最新潮的木箱蒸料理美食，終於落腳喬治亞州 杜魯斯(Duluth)市。The Lamb羔羊餐廳是全美首創的木箱蒸美食店，於10月盛大開幕，為食客們帶來少油、健康、保留原味的各式牛、羊、豬、海鮮和蔬菜料理，並配有多種口味的韓式小菜與獨家醬料，無論是清淡還是鹹重口味，均能滿足大眾的味蕾。

The Lamb招牌之一，是一道令人驚艷又質樸的當季限量松茸飯。松茸(Matsutake，又稱pine mushroom)具有鮮美獨特的風味，每年秋天限時供應，是不容錯過的季節珍饈。

韓式木箱蒸又稱「直火蒸」，以高貴檜木(Cypress Wood)製成蒸箱，蒸煮過程中，食材吸收淡淡的木香，既保留了原味，又添加了一絲自然清香。這種技術源自日本，並在韓國流行，如今成為首爾必選的美食之一。所以店東李先生一直希望能將這種回歸自然、健康的飲食方式引進亞特蘭大 。

精彩內容請參閱影片報導：https://www.youtube.com/@WorldJournalATL/videos

(影片記者林昱瑄拍攝製作)

經營餐飲業已超過20年的店東解釋說，The Lamb並非一家羊肉專賣店，只因他覺得羊肉是世界上第一美味的肉類，故而以The Lamb為名。消費者可在這兒點選以裝入木箱的綜合口味(Combo)、牛肉、羊小排、五花肉、海鮮(花枝、蝦、蚌) 等一箱箱的美食，The Lamb會先在廚房蒸7分鐘，送上桌後再蒸烹5分鐘，即可「開箱」享用美食。

這兒的羊排、牛小排肉鮮嫩無比，入口即化，配上醬料或韓式小菜更令人齒頰留香，垂涎不已。無論是五花肉、還是牛肉捲、牛舌、牛頰肉配上蝦醬，香脆軟糯，口感脆嫩交織，每一口都超過癮。

The Lamb還有美味的黑羊肉湯，一口喝湯，一口吃著醮著The Lamb獨特配製醬料的羊肉，不僅飽饗美味更可達到秋季溫補的好處，更是店東眼中可立馬恢復活力的最佳「精力湯」。

而The Lamb以牛骨配上牛舌和牛頰肉湯熬成白色的牛肉湯，清爽，更能嚐出牛肉的鮮甜。

The Lamb還有一道令人驚艷又質樸的當季新鮮美食─松茸飯。松茸是藏在山中林地的異香珍菌，有食用菌類之王的美譽。由於其生長緩慢、採摘困難，在日韓的價格往往高達每公克1000美元。然而，The Lamb利用奧勒岡州山間採摘的松茸，為顧客帶來最自然的秋季美食體驗。由於產期有限，歡迎渴望一啖美食的饕客吃貨們快來享用。

The Lamb座落於亞裔 聚集的杜魯斯市，距大中華超市僅3分鐘車程。餐廳內有四間包廂、共可容納90位食客，並且持有酒牌，適合朋友聚會與家庭聚餐。現在新店開幕期間，還有特價午餐與蒸肉套餐優惠，喜愛美食的您一定不要錯過！