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全美首家韓式木箱蒸美食The Lamb重磅登陸亞城

亞特蘭大訊
木箱蒸餐館位於亞裔聚居的Duluth，距離大中華超市不到3分鐘車程。
木箱蒸餐館位於亞裔聚居的Duluth，距離大中華超市不到3分鐘車程。

韓國最新潮的木箱蒸料理美食，終於落腳喬治亞州杜魯斯(Duluth)市。The Lamb羔羊餐廳是全美首創的木箱蒸美食店，於10月盛大開幕，為食客們帶來少油、健康、保留原味的各式牛、羊、豬、海鮮和蔬菜料理，並配有多種口味的韓式小菜與獨家醬料，無論是清淡還是鹹重口味，均能滿足大眾的味蕾。

The Lamb招牌之一，是一道令人驚艷又質樸的當季限量松茸飯。松茸(Matsutake，又稱pine mushroom)具有鮮美獨特的風味，每年秋天限時供應，是不容錯過的季節珍饈。

韓式木箱蒸又稱「直火蒸」，以高貴檜木(Cypress Wood)製成蒸箱，蒸煮過程中，食材吸收淡淡的木香，既保留了原味，又添加了一絲自然清香。這種技術源自日本，並在韓國流行，如今成為首爾必選的美食之一。所以店東李先生一直希望能將這種回歸自然、健康的飲食方式引進亞特蘭大

精彩內容請參閱影片報導：https://www.youtube.com/@WorldJournalATL/videos

(影片記者林昱瑄拍攝製作)

經營餐飲業已超過20年的店東解釋說，The Lamb並非一家羊肉專賣店，只因他覺得羊肉是世界上第一美味的肉類，故而以The Lamb為名。消費者可在這兒點選以裝入木箱的綜合口味(Combo)、牛肉、羊小排、五花肉、海鮮(花枝、蝦、蚌) 等一箱箱的美食，The Lamb會先在廚房蒸7分鐘，送上桌後再蒸烹5分鐘，即可「開箱」享用美食。

這兒的羊排、牛小排肉鮮嫩無比，入口即化，配上醬料或韓式小菜更令人齒頰留香，垂涎不已。無論是五花肉、還是牛肉捲、牛舌、牛頰肉配上蝦醬，香脆軟糯，口感脆嫩交織，每一口都超過癮。

The Lamb還有美味的黑羊肉湯，一口喝湯，一口吃著醮著The Lamb獨特配製醬料的羊肉，不僅飽饗美味更可達到秋季溫補的好處，更是店東眼中可立馬恢復活力的最佳「精力湯」。

而The Lamb以牛骨配上牛舌和牛頰肉湯熬成白色的牛肉湯，清爽，更能嚐出牛肉的鮮甜。

The Lamb還有一道令人驚艷又質樸的當季新鮮美食─松茸飯。松茸是藏在山中林地的異香珍菌，有食用菌類之王的美譽。由於其生長緩慢、採摘困難，在日韓的價格往往高達每公克1000美元。然而，The Lamb利用奧勒岡州山間採摘的松茸，為顧客帶來最自然的秋季美食體驗。由於產期有限，歡迎渴望一啖美食的饕客吃貨們快來享用。

The Lamb座落於亞裔聚集的杜魯斯市，距大中華超市僅3分鐘車程。餐廳內有四間包廂、共可容納90位食客，並且持有酒牌，適合朋友聚會與家庭聚餐。現在新店開幕期間，還有特價午餐與蒸肉套餐優惠，喜愛美食的您一定不要錯過！

新店開幕期間優惠有限，歡迎大家抓緊機會前來品嚐，體驗這獨特的美食饗宴！地址：3492 Satellite Blvd., Ste160, Duluth, GA 30096，電話：770-559-6372，營業時間上午11時30分到晚上10時，週二公休。

The Lamb美食有牛肉捲(左上順時鐘起)，牛小排與豆腐食蔬， 海鮮，五花肉，...
The Lamb美食有牛肉捲(左上順時鐘起)，牛小排與豆腐食蔬， 海鮮，五花肉，及包括羊小排在用的綜合口味(Combo)。
秋季溫補的牛肉湯(左)與黑山羊湯。
秋季溫補的牛肉湯(左)與黑山羊湯。
新開幕的The Lamb木箱蒸餐館內裝雅緻大方，適合親朋好友大宴小酌。
新開幕的The Lamb木箱蒸餐館內裝雅緻大方，適合親朋好友大宴小酌。
店東介紹美味又健康的牛肉捲。
店東介紹美味又健康的牛肉捲。
香噴噴美味讓人食指大動。
香噴噴美味讓人食指大動。
全美第一家韓式木箱蒸餐館，亞特蘭大正式登場。
全美第一家韓式木箱蒸餐館，亞特蘭大正式登場。
在The Lamb可享用只有當令季節才能享用到的新鮮松茸飯。
在The Lamb可享用只有當令季節才能享用到的新鮮松茸飯。
靜待美味開箱。
靜待美味開箱。
熱情待客的The Lamb店東夫婦歡迎大家光臨，保證吃得美味健康又開心。
熱情待客的The Lamb店東夫婦歡迎大家光臨，保證吃得美味健康又開心。

亞裔 喬治亞州 亞特蘭大

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