亞裔MAGA主辦 北卡「為美國夢而聚」百人與會

「為美國夢而聚」的出席嘉賓及與會者。(記者王明心/攝影)

由「亞裔 美國助美國再次偉大」(AsiansMAGA)主辦，北卡 亞裔聯盟(NCAAC)和以北卡華裔第二代為主力軍的亞裔美國人新聞網(AANN)協辦的「為美國夢而聚」，日前在北卡凱瑞(Cary)舉行，吸引近百人參與。

川普政府前白宮亞太事務執行長梁燕芬(Holly Ham)、北卡州議員帕瑞(Erin Pare)、為亞裔孩子爭取平等教育權益多年的趙宇空、北卡最大學區維克郡 (Wake)公校董事伍永基(Wing Ng)應邀分享他們的美國夢，並探討亞裔切身利益問題。

集會由小學四年級生卓沛原(Spencer Zhao)帶領大家宣讀美國效忠誓言，趙凱諦牧師禱告揭開序幕，杜克研究生陳煊東(Anson Chen)主持。

在西貢出生的梁燕芬回憶七歲因越共佔領越南，和一句英語也不會的家人逃到美國。她哽咽說，當時受到教會和社區許多幫助，父母從藍領工作做起、6年後買下公寓、5個孩子皆上大學並有正當工作，後來她被任命為教育部亞太事務執行長，自己從難民到白宮官員的旅程就是美國夢的實現。

她痛斥民主黨 總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)準備將她在加州製造的犯罪潮、高生活成本、惡化公共安全，以及通過47號法案等導致日後「零元購」的亂象帶到全美，使「努力工作就有機會成功」的美國夢越來越遠。

小企業主帕瑞力主促進經濟增長和創造就業，反對增加稅收。她指民主黨當政的維克郡面臨前所未有的高房產稅，一些老人家因付不起稅，必須離開住了一輩子的房子。只有恢復美國傳統價值，堅守美國夢，才能有安定的生活。

伍永基9歲隨家人自香港移民來美後，父親當裁縫，母親在餐館洗盤子，他靠著美國的卓越公共教育實現美國夢，成為專門治療創傷性腦損傷的醫師。他希望能提高學生的學習表現、加強校園安全、杜絕霸凌現象、改善教師薪資、鼓勵家長參與學校決策、反對拜登在「教育法修正案第九條」加入「性別認同」，使自認女生的生理男生可以使用女廁和女更衣室等。