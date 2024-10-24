我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

NFL宣布2028年超級盃 將在亞特蘭大登場

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
第62屆超級盃(Super Bowl LXII)將於2028年在亞特蘭大的梅賽德斯-賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)舉行。(球場網站)
第62屆超級盃(Super Bowl LXII)將於2028年在亞特蘭大的梅賽德斯-賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)舉行。(球場網站)

國家足球聯盟(National Football League, NFL)日前宣布，第62屆超級盃(Super Bowl LXII)將於2028年在亞特蘭大的梅賽德斯-賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)舉行。這也是該市第四次舉行超級盃球賽。

亞特蘭大市市長狄更斯(Andre Dickens)表示，迫不及待地想要看到亞城主辦超級盃，「作為亞城當地人，我清楚記得首次亞特蘭大超級盃展示了我們的實力，期待2028年能夠超越之前成績。」

NFL老闆日前在亞城參加秋季聯賽會議時，投票選出了2028年的主辦城市。

亞特蘭大隼鷹隊(Atlanta Falcons)老闆布蘭克(Arthur M. Blank) 表示，梅賽德斯-賓士體育場是為舉辦世上最大的體育賽事而建造的。對於亞特蘭大市和喬治亞州來說，能夠舉辦第62屆超級盃是一項巨大的榮譽。

亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)先前曾報導，主事者打算將第62屆超級盃交予亞特蘭大主辦，但這項決定還需得到全體業主的意見和批准。該媒體還報導，消息人士稱，NFL球迷參與和重大活動委員會的高管和主要負責人希望亞特蘭大主辦第62屆超級盃能夠實現。

新聞網站11Alive指出，這個地點也不令人意外，因為隼鷹隊老闆布蘭克在同行中極具影響力，並且與NFL委員古德爾(Roger Goodell)關係密切，他已表達了希望亞城舉辦另一屆超級盃的願望。

亞城上次主辦超級盃是在2019年，當時梅賽德斯-賓士體育場是第53屆超級盃的舉辦地。

2019年之前，亞特蘭大前兩次舉辦超級盃比賽分別在1993年和1999年，當時是在現已拆除的喬州巨蛋(Georgia Dome)舉行。

超級盃 亞特蘭大 NFL

上一則

3南瓜重7729磅 賓州夫婦登世界南瓜大王

下一則

華府收購華埠旁球場 2球隊續留至2050年

延伸閱讀

NFL／衝撞太拚命 遲友駿生涯恐縮短

NFL／衝撞太拚命 遲友駿生涯恐縮短
賀錦麗60歲生日將赴教堂拉票 川普擬在麥當勞親炸薯條

賀錦麗60歲生日將赴教堂拉票 川普擬在麥當勞親炸薯條
亞特蘭大榮譽警裸身闖鄰居院子喊「殺了我吧」 遭屋主開槍擊斃

亞特蘭大榮譽警裸身闖鄰居院子喊「殺了我吧」 遭屋主開槍擊斃
亞特蘭大華人基督徒聯合詩班10.26舉辦芬妮·克勞斯比聖詩音樂會

亞特蘭大華人基督徒聯合詩班10.26舉辦芬妮·克勞斯比聖詩音樂會

熱門新聞

新澤西州一對夫婦申請醫療補助計畫Medicaid給付時欺騙政府，進一步調查後發現兩人5年賺進約450萬元收入且未報稅。(路透)

夫婦虛假陳述冒領白卡福利 意外踢爆名下公司逃稅450萬

2024-10-21 20:10
西雅圖驚傳家庭槍案，15歲少年疑在家中開槍打死5人。(美聯社)

西雅圖15歲少年疑開槍打死父母與兄弟姊妹 共5死1傷

2024-10-22 12:24
佛蒙特州林登（Lyndon）一座歷史悠久的米勒河廊橋。(美聯社)

全美「最安全州」排名 這州居首、路州墊底

2024-10-22 19:14
今年2月，賓州亞裔一家五口遭槍殺焚屋案，被害者親友13日為被害者一家完成墓碑、舉行紀念儀式。(美聯社)

紀念悲劇 賓州亞裔5口之家遭槍殺案 墓碑落成

2024-10-18 16:24
德州大學西南醫學中心華裔女醫師劉美琪(圖)17日遭德州檢察長帕克斯頓起訴，罪名是為未成年人提供與性別轉換相關之荷爾蒙替代療法，違反州法參議會第14號法案。(May Chi Lau個人X平台)

涉供未成年人性別轉換療法 德州華裔女醫被訴

2024-10-17 21:10
全美百大最貴郵遞區號排行榜公布，隸屬新州博根郡的阿爾派恩(Alpine)年年上榜，圖為當地美景。(美聯社)

全美最貴郵遞區號排行 新州6鎮上榜創新高

2024-10-21 02:15

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝