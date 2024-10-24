NFL宣布2028年超級盃 將在亞特蘭大登場

第62屆超級盃(Super Bowl LXII)將於2028年在亞特蘭大的梅賽德斯-賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)舉行。(球場網站)

國家足球聯盟(National Football League, NFL )日前宣布，第62屆超級盃 (Super Bowl LXII)將於2028年在亞特蘭大 的梅賽德斯-賓士體育場(Mercedes-Benz Stadium)舉行。這也是該市第四次舉行超級盃球賽。

亞特蘭大市市長狄更斯(Andre Dickens)表示，迫不及待地想要看到亞城主辦超級盃，「作為亞城當地人，我清楚記得首次亞特蘭大超級盃展示了我們的實力，期待2028年能夠超越之前成績。」

NFL老闆日前在亞城參加秋季聯賽會議時，投票選出了2028年的主辦城市。

亞特蘭大隼鷹隊(Atlanta Falcons)老闆布蘭克(Arthur M. Blank) 表示，梅賽德斯-賓士體育場是為舉辦世上最大的體育賽事而建造的。對於亞特蘭大市和喬治亞州來說，能夠舉辦第62屆超級盃是一項巨大的榮譽。

亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)先前曾報導，主事者打算將第62屆超級盃交予亞特蘭大主辦，但這項決定還需得到全體業主的意見和批准。該媒體還報導，消息人士稱，NFL球迷參與和重大活動委員會的高管和主要負責人希望亞特蘭大主辦第62屆超級盃能夠實現。

新聞網站11Alive指出，這個地點也不令人意外，因為隼鷹隊老闆布蘭克在同行中極具影響力，並且與NFL委員古德爾(Roger Goodell)關係密切，他已表達了希望亞城舉辦另一屆超級盃的願望。

亞城上次主辦超級盃是在2019年，當時梅賽德斯-賓士體育場是第53屆超級盃的舉辦地。

2019年之前，亞特蘭大前兩次舉辦超級盃比賽分別在1993年和1999年，當時是在現已拆除的喬州巨蛋(Georgia Dome)舉行。