甘斯維爾台商會青商會 舉辦會員大會促進交流

主任與會員大合照。(僑教中心提供)

甘斯維爾台灣商會青商會(Taiwanese JUNIOR Chamber of Commerce of Gainesville-TJCCGA)於19日在亞特蘭大 文教中心舉辦2024年第一次會員大會。23位年輕企業家和商業專業人士出席了活動，不但促進了跨文化交流，也為會員提供事業和商機拓展的寶貴機會。

活動開始由會長鄧暐俐致詞，她感謝所有青商會的會員與其新來的朋友們共襄盛舉這次的活動，期望透過本次活動讓大家可以彼此了解，進而讓大家在自己的職場上可以有所互相幫助。她同時提到鼓勵會員申請i僑卡，期望每位會員都能夠擁有一張專屬自己的卡。

這次活動也特別邀請到亞特蘭大華僑文教服務中心歐宏偉主任到場。歐宏偉表示，期望青商會的會員們可以多多參與僑社活動，透過僑界新生代參與僑社服務，讓僑社永續發展。期許僑青藉由自身的語言優勢融入主流社會，並可以協助推動外交工作，提升台灣在主流社會的能見度與知名度。