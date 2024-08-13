中華民國國慶文化訪問團 9月5日亞城演出

中華民國國慶文化訪問團，將於9月5日於亞城演出。(主辦單位提供)

由中華民國 僑務委員會籌畫遴選的「慶祝中華民國113年雙十國慶文化訪問團(美洲團)」將在美國及加拿大10個城市推出10場次巡迴表演。今年的文化訪問團是由國立臺灣戲曲學院(臺灣特技團)籌組，亞城將於9月5日，於谷內郡(Gwinnett)的Gas South Theater演出。

國慶文化訪問團在亞特蘭大 地區的巡迴訪演，是由亞特蘭大僑界急難救助協會主辦，並由亞特蘭大台灣商會(ATCC)、亞特蘭大台灣高爾夫球協會(ATGA)、美東南區中華學人協會(CAPASUS)、華人活動中心(CCC)、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會(GFCBW-Atlanta)、台美菁英協會亞特蘭大分會(TAP-ATL)、喬治亞州 台灣高爾夫球協會(TGA)、喬治亞州台灣青商會(TJCCGA)和亞特蘭大榮光聯誼會等九個僑團共同協辦。

9月5日的表演是以「咱的故鄉 咱的愛」為主題，將結合戲劇、舞蹈、音樂和特技演出，並經由國語、臺語、客語、粵語、原住民語歌曲和配合的故事情節，為大家帶來一齣結合聲光影像、震撼動感且溫馨的節目，將讓旅居海外的僑胞及外國友人們都更能從中感受到臺灣風情。

這次訪問團表演活動除了有商家的贊助以外，更收到許多僑務榮譽職人員的捐款，使得主辦單位可以提供低廉的入場券，讓僑胞都有機會參加。凡在8月底以前定位，都可享有特別優惠的10元入場券。如果早鳥優惠(10元)座位訂完，或是9月才定位，入場券將恢復到20元。希望有興趣的僑胞及早訂位。

日期：9月5日(周四)晚間7時至9時

地點：Gas South Theater (6400 Sugarloaf Parkway, Duluth, GA 30097)

入場券：20元(早鳥10元)

線上訂位網站：https://tinyurl.com/398scyj6。