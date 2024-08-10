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第一IC銀行第二季業績超越預期 總資產與總貸款雙雙增長 預計今年下半年繼續保持增長勢頭

亞特蘭大訊
第一IC銀行公布2024年第二季財報。
第一IC銀行公布2024年第二季財報。

總行位於喬治亞州Doraville市的第一IC銀行(First IC Bank)銀行宣布，今年第二季度淨收入達680萬美元。與去年同期的724萬美元相比，減少了6.1%，但與上一季度的550萬美元相比，則增加了23.5%。在每股獲利方面，今年第二季的每股淨獲利為75美分，較去年同期的80美分減少6.25%，但較上一季的61美分增加23%。

第一IC銀行今年第一季和第二季累計淨利為1230萬美元(每股1.36美元)，較去年同期的1281萬美元(每股1.41美元)減少3.98%。淨收入與去年基本持平，但略有下降的原因是淨息差(NIM)從去年同期的4.97%下降到4.56%。不過，第一IC銀行的淨利息收益率(NIM)卻有上升的趨勢，從上一季的4.32%升至4.56%，4%的淨利息收益率相當高，並維持在遠遠超過這個水平。

第二季的平均資產報酬率(ROAA)為2.13%。這比去年同期的2.40%減少了0.27%，但比上一季的1.90%增加了0.23%。除了NIM之外，盈利指標之一的資產報酬率也超過 2%，可說是利潤結構穩定的表現。

截至今年第二季，總資產為11.43億元，較去年同期成長0.74%。貸款總額為9.6651億元，較去年同期成長4.6%，較本季成長4.2%。存款總額為9億3306萬美元，較去年同期減少 1.25%，較上一季減少1.4%。

第一IC銀行的這些表現是在目前的市場狀況和高利率環境下取得的，在第二季度增加了貸款，同時提高了淨收入。此外，由於其維持高水準的穩定淨息差，第一IC銀行對未來的成長與表現抱持樂觀正面的看法，並預計今年下半年仍繼續保持增長勢頭。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。總行地址：5593 Buford Highway Doraville, GA 30340，電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。

貸款 喬治亞州 華人

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