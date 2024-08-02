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罕見奇觀 大量鱷魚聚集喬治亞州沼澤

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)
近日在喬州奧克弗諾基沼澤中，罕見地出現大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集。(Marty Welch臉書)

近日喬治亞州的奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)，罕見出現了大量美洲短吻鱷(American alligators)聚集，研究人員正在試圖找出發生這種情況的原因。

(影片來源：Okefenokee National Wildlife Refuge)

船夫韋爾奇(Marty Welch)於7月中旬在Facebook上分享了這一鱷魚聚集的視頻，截至23日，該影片的觀看次數已超過41萬5000次。

影片中顯示韋爾奇和受驚的同伴在狹窄的水道中被鱷魚包圍，這些鱷魚們在水中前行，相互靠得很近。

住在法哥(Fargo)的韋爾奇估計有多達60隻鱷魚在水中，還有更多棲息在岸邊，但專家表示實際數字要更多。

喬治亞大學(UGA)海洋中心(Marine Extension and Georgia Sea Grant)看到了這段影片，已著手調查是什麼吸引了這麼多鱷魚聚集在此。

博士生胡格(Mark Hoog)乘船前往偏遠的該地，對這些鱷魚進行了計數及研究。

胡格在臉書上發表的影片中表示，大量鱷魚擠在一個小區域裡，這樣的事件「相當罕見」。「這種情況發生在低水位期間，因此我們認為這可能與水資源有關。可能是在低水位期間沒有大量水源時觸發的進食事件。但我們尚不確定。」

他補充說，一哩半的區域內有150隻喬治亞短吻鱷，這數量已經很多。

鱷魚是奧克弗諾基沼澤的原產，該沼澤占地35萬3981畝，被列為國家野生動物保護區。根據美國魚類和野生動物管理局(U.S. Fish & Wildlife Service)估計，這片渾濁的水域中生活著大約1萬5000隻鱷魚。

專家表示，雄性鱷魚具有很強的領地意識，這使得這麼多雄性鱷魚出現在同一個地方的謎團更加撲朔迷離。

喬治亞州 臉書

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