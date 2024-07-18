北卡維克郡房地產稅上揚 漲幅最高達5成

維克郡新財年房地產稅明顯增長。(維克郡官網)

北卡首府、全州人口最多的維克郡(Wake County)12個城鎮的房地產 估值平均上漲了53%，商業地產增長了45%，因此房產稅也跟著大幅激增，部分居民在新的财年，將可能必需支付比往年高出50％的「鉅額房產稅金」。

這次的房地產稅漲幅是全面性的，從商業繁榮的首府洛麗(Raleigh)到比較「鄉下」的澤布倫(Zebulon)等地，屋主都要掏出更多錢付稅。以奈特代爾鎮(Knightdale)

為例，居民所須交的房產稅，可能會比上個财年高出50%以上。洛麗的稅率增幅最小，幅度為12.9%。其他城市的稅率漲幅，則位於洛麗和奈特代爾之間。

Axios新聞網站指出，自從疫情以來，維克郡私營企業的薪資大幅增長，給公營機構帶來了壓力，員工要求政府採取同樣的措施來留住人才，並吸引更多人來填補職缺。這次所徵收的稅金主要是要用於給城鎮的公務人員加薪，包括警察、教師、環衛工人、行政人員等。

莫里斯維爾(Morrisville)市長 TJ Cawley 表示，政府員工是該鎮最大的資產，「不能不給他們加薪卻期望他們留下來」。洛麗市長鮑德溫(Mary-Ann Baldwin)說，該市的警察經常被挖角，因為其他城鎮的工資比洛麗高。在最近的預算中，洛麗市給警察加薪10%，不過這個數字仍然低於當地警察工會的要求。

住宅房地產市場分析師安芬森 (Stacey Anfindsen)接受WRAL電視台採訪時表示，當地近年來有大量人口移入，所需的基礎設施隨之增加，她說，當地的就業 和商業不斷成長，從長遠來看是好事，「何況與美國東北部和中西部相比，此間的房產稅還是比上述地區便宜了兩倍」。

維克郡對65歲以上且低收入 者、100% 殘疾且低收入者、患有完全和永久性因服役而致殘的退伍軍人或其未再婚的未亡配偶等，都提供相關房稅減免措施，詳情可查詢：

wake.gov/taxrelief。