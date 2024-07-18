我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會打親情牌 范斯帶「戒毒」的媽媽現身 掀高潮

2個月前才誕下1女...杜拜公主宣布離婚 丈夫疑出軌

北卡維克郡房地產稅上揚 漲幅最高達5成

記者王明心／北卡報導
維克郡新財年房地產稅明顯增長。(維克郡官網)
維克郡新財年房地產稅明顯增長。(維克郡官網)

北卡首府、全州人口最多的維克郡(Wake County)12個城鎮的房地產估值平均上漲了53%，商業地產增長了45%，因此房產稅也跟著大幅激增，部分居民在新的财年，將可能必需支付比往年高出50％的「鉅額房產稅金」。

這次的房地產稅漲幅是全面性的，從商業繁榮的首府洛麗(Raleigh)到比較「鄉下」的澤布倫(Zebulon)等地，屋主都要掏出更多錢付稅。以奈特代爾鎮(Knightdale)

為例，居民所須交的房產稅，可能會比上個财年高出50%以上。洛麗的稅率增幅最小，幅度為12.9%。其他城市的稅率漲幅，則位於洛麗和奈特代爾之間。

Axios新聞網站指出，自從疫情以來，維克郡私營企業的薪資大幅增長，給公營機構帶來了壓力，員工要求政府採取同樣的措施來留住人才，並吸引更多人來填補職缺。這次所徵收的稅金主要是要用於給城鎮的公務人員加薪，包括警察、教師、環衛工人、行政人員等。

莫里斯維爾(Morrisville)市長 TJ Cawley 表示，政府員工是該鎮最大的資產，「不能不給他們加薪卻期望他們留下來」。洛麗市長鮑德溫(Mary-Ann Baldwin)說，該市的警察經常被挖角，因為其他城鎮的工資比洛麗高。在最近的預算中，洛麗市給警察加薪10%，不過這個數字仍然低於當地警察工會的要求。

住宅房地產市場分析師安芬森 (Stacey Anfindsen)接受WRAL電視台採訪時表示，當地近年來有大量人口移入，所需的基礎設施隨之增加，她說，當地的就業和商業不斷成長，從長遠來看是好事，「何況與美國東北部和中西部相比，此間的房產稅還是比上述地區便宜了兩倍」。

維克郡對65歲以上且低收入者、100% 殘疾且低收入者、患有完全和永久性因服役而致殘的退伍軍人或其未再婚的未亡配偶等，都提供相關房稅減免措施，詳情可查詢：

wake.gov/taxrelief

低收入 房地產 就業

上一則

經費有著落 新州地稅退稅8月中旬寄出

下一則

伊州庫克郡房產稅飆漲 可分期支付 減輕負擔

延伸閱讀

誤殺攝影師案遭法官駁回 亞歷鮑德溫免坐牢、當場落淚

誤殺攝影師案遭法官駁回 亞歷鮑德溫免坐牢、當場落淚
亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控

亞歷鮑德溫誤殺攝影師免坐牢「當庭落淚」 法官裁定不得再提控
陪審團完成遴選 鮑德溫誤殺攝影師今開審

陪審團完成遴選 鮑德溫誤殺攝影師今開審
NBA／夏聯才第2天 布朗尼就掛傷缺陣 湖人遭勇士痛宰

NBA／夏聯才第2天 布朗尼就掛傷缺陣 湖人遭勇士痛宰

熱門新聞

許多民眾生活拮据，卻因「收入太高」，無法獲得糧食券等福利。圖為一家商店宣布接受糧食券的告示。(取自臉書)

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

2024-07-10 18:28
時薪20元可以讓單身者在西維州舒適生活。(西維州府臉書)

時薪20元 單身者在這幾州可舒適生活

2024-07-11 09:16
49歲俄勒岡名廚娜歐蜜·波莫羅伊，13日在從事水上活動時不慎溺斃。(美聯社)

女名廚玩「內胎漂流」 身上綁繩纏入水底溺斃

2024-07-17 19:32
一對夫婦在餐廳內做出不雅動作，餐廳業者表示不可接受，將配合當局進行調查。(圖截自影片)

夫婦在餐廳以限制級姿勢喝酒 業者怒批：無法接受

2024-07-10 19:50
在新州好市多(Costco)藥局工作的77歲前任員工，因年紀太大被解雇而於兩年前控告雇主，陪審團日前裁定，好市多需賠償這名老員工200多萬元。(Costco臉書)

因年齡解雇77歲員工 好市多判賠200萬

2024-07-13 02:00
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

挺川華人：范斯年輕有為加分 對少數族裔、婦女或減分

2024-07-15 17:10

超人氣

更多 >
「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻

「白人至上」最新攻擊目標：范斯印裔妻
「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸

「白垃圾」變副總統是移民翻版 華人黨代表追隨川普不言輸
夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？

夏天開冷氣機 恆溫器該設定幾度？
社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶

社安局來信了 這些人留意：盡快改用 Login.gov帳戶
川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力

川普造勢遇襲 右翼人士抨擊女特勤保護不力