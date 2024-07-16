全美教育程度最高城 密州安娜堡奪冠

全美教育程度最高前10地區 （資料來源：WalletHub）

金融服務公司WalletHub最近一份「教育程度最高10城」顯示，密西根州 的安娜堡(Ann Arbor)奪下冠軍，華府 位居第三；北卡 杜倫-教堂山(Durham-Chapel Hill)地區和洛麗-凱瑞(Raleigh-Cary)地區則名列第四和第七。

這份調查針對美國150個人口最稠密的大都市區，使用了11個關鍵指標進行比較，列出每一區25歲以上擁有學士學位或更高學位的成年人的比率、公立學校系統的品質以及性別教育差距。

負責該項調查的分析人士指出，受過高等教育的人往往能推動經濟成長和稅收。較高的教育程度一般會帶來較高的薪水，繳納的稅金也越多。受過教育的人會希望生

活在可以從教育投資中獲得良好回報的地方，也傾向於與具有相同教育水平的人結婚，這意味著擁有大量受過良好教育者的城市，可能會吸引其他擁有良好教育的人。

這項排名的榜首為密西根州的大學城安娜堡(Ann Arbor)，該市超過95%的25歲以上居民擁有高中文憑，57%的人擁有學士學位，約30% 的人有更高學位。第二名是加州大矽谷地區，第三名是大華府地區。

此外，中西部威斯康辛州的麥迪遜市(Madison)名列第五；東南麻州波士頓、劍橋一帶則位居第八。

北卡有兩個都會區名列2024年全美「最受教育城市」(Most Educated Cities in America)前十名。分別為排名第四的北卡杜倫-教堂山(Durham-Chapel Hill)地區，以及排名第七的洛麗-凱瑞(Raleigh-Cary)地區。

杜倫和教堂山分別有杜克大學和北卡大學，受高等教育的教職員和學生比率高。洛麗和凱瑞因為三角科研園區(TRP)匯集許多高科技研發人士，教育水準也高。

教堂山是北卡大學的大學城，該校是全美歷史最悠久的公立大學，去年有21個研究所被「美國新聞與世界報導」評為全美最佳研究所前10名。