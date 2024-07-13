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亞城華人國際獅子會 羅毓君交棒段穎哲接任 華獅會感謝各界捐款與贊助 持續深入服務社區

亞特蘭大訊
駐亞特蘭大台北經文處代表與賓客。(華獅會提供)
駐亞特蘭大台北經文處代表與賓客。(華獅會提供)

亞特蘭大華人國際獅子會和幼獅會日前在杜魯斯(Duluth)，舉行第34屆年會、會長暨理幹事就職儀式和慈善募款晚會。會長羅毓君將華獅會負責人職務，交棒給中醫師段穎哲。羅毓君期許新任會長段穎哲推動會務蒸蒸日上，而她自己本人仍會繼任理事，持續協助華獅會服務社區，並感謝各界善人的捐款及贊助。

「讓世界變得更好」為今年主題的華獅會年會，由會員廖潔(J.J. Liew)和李晉江 (Dr. Michael Li)主持。晚會由華獅會秘書長鮑哲鵬解釋燭光儀式後，會員們依照國際獅子會傳統一一點燃彼此手中的蠟燭，象徵致力服務，燃燒自己，照亮社會。

從2018年到2024年擔任華獅會會長的羅毓君表示，她在任內積極組織多項義工活動、舉辦免費教育講座以及健康檢查，讓亞城華獅會走進社區。羅毓君從7月起卸任會長職位，繼任的段穎哲表示，將傳承亞城華獅會服務社區的傳統，帶領華獅會更好的服務社區。

羅毓君和盧賢煜介紹當天與會來賓，有獅子會喬州總監Chris Sullivan，亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉，前國際獅子會董事 Kembra Smith，State Farm保險公司代表們，及仙伯里(Chamblee)市長Brian Mock。隨後Sullivan引介獅子會新任會長段穎哲、副會長柴青和Fitzpatrick、及其他幹部，並頒發30年服務獎章給理事李亞新及黃美美、25年服務獎章給鮑哲鵬；另頒發獎學金給幼獅會、North Gwinnett高中10年級學生Irene Oh 及Sophia Wang，Sophia Wang還獲得國際幼獅會榮譽獎。

當晚300多名與會者共同欣賞亞特蘭大廣東同鄉會、昇華歌唱社等團體演出歌舞，新會長段穎哲的女兒Erica Duan也演出舞蹈。晚會壓軸是募款點唱，氣氛熱絡，有來賓甚至出1000元指定人唱歌，其中羅毓君是被點唱的熱門人選。獅子會幫助的青年盲人Brian Han的母親Tina Cui，以歌劇式高歌驚艷全場。

羅毓君與賓客合影。(華獅會提供)
羅毓君與賓客合影。(華獅會提供)
華獅會成員盧賢煜(中) 與持續贊助該會的State Farm保險公司代表們。(華...
華獅會成員盧賢煜(中) 與持續贊助該會的State Farm保險公司代表們。(華獅會提供)
華獅會表彰服務25年的鮑哲鵬(左起)，服務30年的黃美美和李亞新。(記者杜宜臻／...
華獅會表彰服務25年的鮑哲鵬(左起)，服務30年的黃美美和李亞新。(記者杜宜臻／攝影)
羅毓君與全美華協代表們及仙伯里市長Mock。(華獅會提供)
羅毓君與全美華協代表們及仙伯里市長Mock。(華獅會提供)
華獅會燃燭儀式展開晚會。(記者杜宜臻／攝影)
華獅會燃燭儀式展開晚會。(記者杜宜臻／攝影)
會長羅毓君(左2)與新會長段穎哲、李亞新點亮蠟燭，象徵「燃燒自己、照亮別人」。(...
會長羅毓君(左2)與新會長段穎哲、李亞新點亮蠟燭，象徵「燃燒自己、照亮別人」。(華獅會提供)
華獅會成員與賓客合影。(華獅會提供)
華獅會成員與賓客合影。(華獅會提供)
華獅會成員左起吳樾、林士傑、黃美美、李亞新、Winnie Fitzpatrick...
華獅會成員左起吳樾、林士傑、黃美美、李亞新、Winnie Fitzpatrick和前排中的Lee Tam。(華獅會提供)
會長羅毓君期許華獅會會務蒸蒸日上。(華獅會提供)
會長羅毓君期許華獅會會務蒸蒸日上。(華獅會提供)
參與嘉賓歐宏偉(前排左起)、Brian Mock、Chris Sullvian。...
參與嘉賓歐宏偉(前排左起)、Brian Mock、Chris Sullvian。後排左起為華獅會盧賢煜、段穎哲和羅毓君。(記者杜宜臻／攝影)

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