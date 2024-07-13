亞城華人國際獅子會 羅毓君交棒段穎哲接任 華獅會感謝各界捐款與贊助 持續深入服務社區

駐亞特蘭大台北經文處代表與賓客。(華獅會提供)

亞特蘭大 華人國際獅子會和幼獅會日前在杜魯斯(Duluth)，舉行第34屆年會、會長暨理幹事就職儀式和慈善募款晚會。會長羅毓君將華獅會負責人職務，交棒給中醫師段穎哲。羅毓君期許新任會長段穎哲推動會務蒸蒸日上，而她自己本人仍會繼任理事，持續協助華獅會服務社區，並感謝各界善人的捐款及贊助。

「讓世界變得更好」為今年主題的華獅會年會，由會員廖潔(J.J. Liew)和李晉江 (Dr. Michael Li)主持。晚會由華獅會秘書長鮑哲鵬解釋燭光儀式後，會員們依照國際獅子會傳統一一點燃彼此手中的蠟燭，象徵致力服務，燃燒自己，照亮社會。

從2018年到2024年擔任華獅會會長的羅毓君表示，她在任內積極組織多項義工活動、舉辦免費教育講座以及健康檢查，讓亞城華獅會走進社區。羅毓君從7月起卸任會長職位，繼任的段穎哲表示，將傳承亞城華獅會服務社區的傳統，帶領華獅會更好的服務社區。

羅毓君和盧賢煜介紹當天與會來賓，有獅子會喬州 總監Chris Sullivan，亞特蘭大華僑文教中心主任歐宏偉，前國際獅子會董事 Kembra Smith，State Farm保險公司代表們，及仙伯里(Chamblee)市長Brian Mock。隨後Sullivan引介獅子會新任會長段穎哲、副會長柴青和Fitzpatrick、及其他幹部，並頒發30年服務獎章給理事李亞新及黃美美、25年服務獎章給鮑哲鵬；另頒發獎學金給幼獅會、North Gwinnett高中10年級學生Irene Oh 及Sophia Wang，Sophia Wang還獲得國際幼獅會榮譽獎。