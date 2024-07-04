國際佛光會北卡協會公益健走 120人共襄盛舉

參加公益健走者分成小隊出發。(記者王明心／攝影)

國際佛光會北卡 協會日前在洛麗市(Raleigh)Umstead州立公園舉行「2024 VegRun 公益健走」，希望藉由民眾的參與和捐助來推動蔬食、減緩地球暖化 、提升環保意識。

協會會長陳美鳳表示，當天活動所得將全數捐給非營利組織Interface Food Shuttle，祈願世上無飢餓，大家走出健康和快樂。

北卡佛光山監寺妙舟法師說，佛家主張心存慈悲，愛地球、多吃菜、少吃肉，都是慈悲心的培養。她指出畜牧和動物食用過程不但惡化地球暖化，也耗用許多地球資源。一個肉食者所耗費的資源可養活20到50個素食者，而只要居住在北美洲的人選擇一周一餐蔬食，就可養活世上160萬人。

她鼓勵大家聯署參加「素食A計劃」，藉由蔬食救地球，培養慈悲心，把淨土留給子孫。

主持人馬博然教授說明當天兩條長度不同的路線，參加者可依自己的腳力自由選擇。設計尋寶遊戲的建築師蔣紹亭解釋參加者沿途尋找所指示的寶物後，在寶物前拍照存證，回來可製成紀念卡片。

北卡州大中國同學會女籃隊長閔歡帶大家做上路前的暖身運動。