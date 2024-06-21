美東進入大西洋颶風季 強烈程度勝往年

美東已經進入大西洋颶風季，今年颶風強烈程度預計將高於往年平均。(美國國家海洋暨大氣總署官網)

美國東岸已經開始進入大西洋颶風 季，且颶風季會一直持續到11月。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)預估，今年夏季和秋季將出現17至25場風暴，其中8至13場將達到颶風狀態，持續風速會超過每小時74哩。

氣象專家表示，由於反聖嬰現象 (La Nina)增強了大西洋的颶風活動，本季的颶風強烈程度將高於正常水平，民眾應格外小心。當預計會有風暴出現時，國家颶風中心將發布警告。一旦收到「觀察」(Watch)警訊時，意味著熱帶風暴 或颶風狀況在接下來的48 小時內可能構成威脅，民眾應開始進行初步準備。

如果警訊達到「警告」(Warning)程度時，表示未來36小時內預計將出現熱帶風暴或颶風，應完成所有準備工作。

颶風季期間，民眾當隨時了解最新的預測和建議，並事先制定應急計畫，包括如何疏散、疏散去處、家人碰面地點、重要電話號碼等細節，並將重要文件收集，如駕駛執照副本、保險單、醫療記錄和銀行帳戶資訊等，把這些文件放在緊急情況下可以快速取走的地方。

一旦收到警訊，應把戶外零散放置的物品帶入室內，並儘快修剪樹木或加固窗戶，此外，囤放不易腐爛的食物、水、藥物、手電筒、電池、現金、毯子和急救用品等物資。如果家有寵物 ，為其準備包含食物、水、皮帶、藥物和健康記錄的工具包。