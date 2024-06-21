我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

美東進入大西洋颶風季 強烈程度勝往年

記者王明心／綜合報導
美東已經進入大西洋颶風季，今年颶風強烈程度預計將高於往年平均。(美國國家海洋暨大氣總署官網)
美東已經進入大西洋颶風季，今年颶風強烈程度預計將高於往年平均。(美國國家海洋暨大氣總署官網)

美國東岸已經開始進入大西洋颶風季，且颶風季會一直持續到11月。美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)預估，今年夏季和秋季將出現17至25場風暴，其中8至13場將達到颶風狀態，持續風速會超過每小時74哩。

氣象專家表示，由於反聖嬰現象(La Nina)增強了大西洋的颶風活動，本季的颶風強烈程度將高於正常水平，民眾應格外小心。當預計會有風暴出現時，國家颶風中心將發布警告。一旦收到「觀察」(Watch)警訊時，意味著熱帶風暴或颶風狀況在接下來的48 小時內可能構成威脅，民眾應開始進行初步準備。

如果警訊達到「警告」(Warning)程度時，表示未來36小時內預計將出現熱帶風暴或颶風，應完成所有準備工作。

颶風季期間，民眾當隨時了解最新的預測和建議，並事先制定應急計畫，包括如何疏散、疏散去處、家人碰面地點、重要電話號碼等細節，並將重要文件收集，如駕駛執照副本、保險單、醫療記錄和銀行帳戶資訊等，把這些文件放在緊急情況下可以快速取走的地方。

一旦收到警訊，應把戶外零散放置的物品帶入室內，並儘快修剪樹木或加固窗戶，此外，囤放不易腐爛的食物、水、藥物、手電筒、電池、現金、毯子和急救用品等物資。如果家有寵物，為其準備包含食物、水、皮帶、藥物和健康記錄的工具包。

颶風 熱帶風暴 寵物

上一則

非裔傳奇球星球棒 愛州婦險以1元賤售

下一則

熱穹籠罩 華府周末或飆破百度 酷熱警報延至22日晚

延伸閱讀

柳橙歉收 橙汁變貴又變味

柳橙歉收 橙汁變貴又變味
佛州南部洪災 低窪路面淹沒 垃圾、棄車漂流 宛如僵屍電影場景

佛州南部洪災 低窪路面淹沒 垃圾、棄車漂流 宛如僵屍電影場景
聖嬰現象結束 接著反聖嬰可能在夏季到來「美國陷入酷暑」

聖嬰現象結束 接著反聖嬰可能在夏季到來「美國陷入酷暑」
美極端天氣頻傳 巨災債券發行額去年創新高

美極端天氣頻傳 巨災債券發行額去年創新高

熱門新聞

伊州艾金被評為全美最安全、最能負擔的城市。(艾金市臉書)

房貸平均僅1800元 全美最安全、最能負擔城市在這裡

2024-06-19 10:44
佛州萊克蘭麥當勞女員工嘉納和顧客發生爭執，一開始雙方互丟飲料，憤怒的嘉納之後持槍向顧客開槍。(翻攝萊克蘭警方臉書)

顧客抱怨餐點弄錯 麥當勞女員工抓狂丟飲料還開槍掃射

2024-06-18 22:05
一名華府女子花3.99從二手店購入的瓶子，後來發現竟是千年瑪雅文明文物，目前已經通過大使館寄回墨西哥。(截取自WUSA9 YouTube頻道)

她花3.99元購入二手花瓶 竟是千年瑪雅文明無價寶

2024-06-19 16:11
佛州一家4口慘遭房東槍殺後焚屍。(截自FOX 13 Tampa Bay YouTube頻道畫面)

佛州房東槍殺一家4口後焚屍 最小5歲童也不放過

2024-06-19 00:10
匹茲堡居民凱倫·科夫曼結縭31年的丈夫羅勃於四月因腦瘤併發症去世。羅勃離世前兩周，凱倫買的一張州彩券刮中100萬元，讓他得以安心闔眼。(美聯社)

丈夫過世前2周 賓州婦人刮中100萬獎金 衣食無憂

2024-06-15 19:38
威斯康辛州克雷格高中兩名女教師因為傳內衣照和調情訊息給某位學生而請辭。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Wendy Wei）

威斯康辛州女教師勾引高中生 傳內衣照、在車內親吻

2024-06-13 19:50

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋