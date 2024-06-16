每18小時死1人 全美路怒事件10年飆升4倍

從2014到2023年間，全美路怒事件飆升400%。(美聯社)

專注於全美槍枝暴力危機的非營利組織「The Trace」一項最新分析顯示，2023年，每18小時就有一人在路怒事件中被槍殺。根據Gun Violence Archive的資料，自2014年至2023年間，全美路怒事件增加了400%。

2014年至2023年間，全美共有3095人因路怒事件遭到槍擊 ，其中777人因此喪生。

在喬治亞州 ，路怒槍擊事件數量從2014年的0件激增至2023年的197起，使該州躋身路怒事件最嚴重的10個州之列。

自2014至2023年，涉及槍枝的路怒事件最多的10個州，依序為德州741件、佛州488件、加州321件、田納西州263件、賓州/威斯康辛州均有201件、喬治亞州/密西根州197件、亞利桑納州164件、俄亥俄州160件、北卡羅來納州155件、密蘇里州154件。

全美路怒槍擊通報件數最少的三個州，分別為懷俄明州(6起)、北達科他州(7起)和南達科他州(8起)。

報告顯示，喬州的大多數槍擊事件都發生在亞特蘭大 市區，通常是由碰撞、險些擦撞或其他激起司機憤怒的違法行為引發的。亞城惡名昭彰的交通狀況則加劇了這些情況。

AAA交通安全基金會(AAA Foundation for Traffic Safety)於2019年的一項研究發現，約有八成的駕駛在研究前的一個月內經歷過某種類型的路怒事件。此外，2017年一項研究顯示，車內攜帶槍枝的駕駛者駕駛行為更可能具有攻擊性(drive aggressively)，無論其是否使用槍枝。

2014年至2023年間，亞特蘭大市共發生了55起涉及槍枝的路怒事件，其中47起導致槍擊，50人遭槍殺。亞特蘭大都會區其他城市，包括布魯克海文(Brookhaven)、大學公園市(College Park)，多拉維爾(Doraville)和沙泉市(Sandy Springs)則發生了六起路怒事件，其中四起涉及槍擊，五人被槍殺。

根據Everytown Research & Policy的數據，由於槍枝法較不嚴格，南方各州往往更易發生路怒槍擊事件。不需要持槍許可的州，路怒槍擊案的發生率更幾乎是其他州的三倍。

專家將路怒症的增加歸因於多種因素，包括攻擊性駕駛的衝動控制不佳以及槍枝的存在等。

心理學家曼利(Carla Manly)表示，由於複雜的潛在問題，全美路怒症呈現上升趨勢。這些問題往往源自於未解決的個人問題。此外，駕車時車輛所提供的堅不可摧和匿名性，也可能導致駕駛在路上採取更激進的行為，這類似於人們在社群媒體上的行為。

其他因素包括科技和網路導致面對面互動的減少，導致去人性化(dehumanization)。新冠病毒流行和當前經濟困境的揮之不去的影響也被認為是影響因素，自2020年以來，全美民眾的心理健康問題和財務壓力均不斷增加。