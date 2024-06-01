Guizhen Ji保險代理處再創佳績

Guizhen Ji獲獎的榮譽時刻。(GJ保險提供)

在今年春天美國家庭保險 公司American Family Insurance(AMFAM)年度授獎會上，Guizhen Ji(GJ)保險代理處榮獲公司所頒發的出租房，商業新保單量及總保費全州第一，綜合全線新保單總量獎，商業金鑰匙獎和合作公司多項保單金獎，同時也榮獲綜合全線保單量保持獎(Items in force)，銷售保單總值獎(Sales Premium)，房屋保險領頭銷售獎(Property Line leader)，商業金鑰匙顧問獎等獎項。

在過去的一年裡Guizhen Ji(GJ)保險代理處也多次獲得地區月度最佳銷售獎，月度新保單總量獎及客人保持率等獎項。這些獎項，是美國家庭保險公司對 Guizhen Ji (GJ)保險代理處在業界的優異成績的肯定，同時也是顧客們以及廣大華人 群體對於Guizhen Ji (GJ)保險代理處服務的認可。

GJ說：「這些榮譽來自於社區華人的鼎力相助，是對我們的信任，這會更加激勵我們努力為華人服務、造福社區華人。」GJ有著18年的保險業經驗，並於2013年起加入美國家庭保險集團公司，成為其在亞特蘭大 地區的專業保險代理人。代理處每一位代理都擁有保險銷售執照，具有豐富的保險經驗，保險專業知識，為華人社區提供熱情、細心，優質和專業高效的保險服務！把客戶利益放在首位，為客戶著想的服務宗旨，讓她及她的團隊贏得了亞特蘭大華人群體的廣泛信賴。

美國家庭保險公司有90多年的歷史，在全美19個州提供汽車、房屋、出租房、人壽、商業險、勞工險、農場和保護傘等險種。是美國500強企業之一。

GJ表示，汽車及房屋保險的市場歷來競爭激烈，而在這樣的市場環境下AMFAM能站穩腳跟，並穩步提升其市場份額，自然是有其製勝的法寶。快速的理賠，極佳的客戶支持，以及全天候24/7的服務，為AMFAM贏得了極高的客戶滿意度，馳名業界。這幾年來，公司著力發展汽車及房屋保險業務，在保費額度、理賠速度以及客戶服務上下了大量工夫，而這也讓越來越多的客戶來AMFAM投保。

她還表示，人壽保險是大家通常容易忽視但又極其重要的一個險種。事實上，好的人壽保險對一個家庭的重要性以及其帶來的保障遠比一輛車險更加重要百倍。人壽保險目的是用來保護家人的財產安全，為家人提供一份可靠的經濟保障。

如果有房屋貸款，兒女就學開銷及有未成年子女，人壽保險是必須的。購買人壽保險是對家人的保護及愛。

她說，商業保險也是AMFAM業務中的重中之重，尤以其業務涵蓋範圍廣，靈活著稱。其商業險涵蓋小到出租房、空地、大到商業中心、商業用地、以及一般責任險、工傷險等等。無論您是經營公司、餐廳、小型沙龍、倉庫、教堂、學校、農場、髮廊、藥局，還是各種零售服務業或辦公室。AMFAM都能為您提供量身訂做的保險計劃，為您的事業起飛保駕護航。

面對新近獲得的榮譽，GJ表示，這不僅僅是一種肯定，更重要的是一種責任。大家的支持，更激發了她及她的團隊對工作的熱情，對提供高品質服務永不止步的追求，代理處會更加努力地服務廣大華人群體，以回報大家多年來的厚愛。這些年Guizhen Ji保險代理處多次贊助華人的大小型活動，個人及團體學校。