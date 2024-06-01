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空軍大鵬聯誼會向客死異鄉國軍致敬

亞特蘭大訊
全體哀悼客死異鄉的空軍烈士。(喬為智提供)
全體哀悼客死異鄉的空軍烈士。(喬為智提供)

由於中華民國空軍官校十二期有五位學員在1940年代於美國受訓時期，客死異鄉，安葬於喬治亞州美軍墨爾基地(Fort Moore，原名班寧堡Ft. Benning)軍方公墓。亞特蘭大空軍大鵬聯誼會組團特地在美國國殤日之前，偕同中華民國駐華府空軍武官，前往墨爾堡向烈士們致上最崇高敬意。

這項悼念祭拜活動是由大鵬聯誼會主辦，榮光會協辦。大鵬聯誼會會長喬為智指出，該協會於2018年得知有五名中華民國空軍軍官長眠於喬治亞州，便經常性的與榮光會組團向烈士們悼念。今年他們共12人於5月24日到墨爾堡，為這五位「壯志未酬身先死，長使英雄淚滿襟」的空軍烈士掃墓。

這五位烈士分別是：

吳剛：1917年出生，籍貫北平市，得年25歲。

梁建中：1919年出生，籍貫河南新蔡，得年23歲。

陳衍鑑：1919年出生，籍貫廣東興寧，得年23歲。

李其嘉：1916年出生，籍貫廣東鶴山，得年26歲。

李勛：1918年出生，籍貫河南安化，得年22歲。

喬為智表示，1941年是對日本抗戰最艱苦的年代，在飛虎將軍陳納德建議之下，美國開始培訓中華民國空軍以抵抗日軍最新式飛機。這五位空軍學員是第一批派赴美國接受訓練的國軍飛行員，1941年11月珍珠港事件之前，他們登船來到美國接受新機種P-39D實戰訓練，不幸先後於1942年4和5月飛行失事喪生於佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)58訓練大隊Dale Mabry Field。

當時美軍在珍珠港事件後匆匆的成立第58大隊，地勤維修人員嚴重不足，加上 P-39D設計與一般前置引擎不同，造成大批訓練失事，十二期的五位學員因此而壯志未酬客死他鄉。

喬為智說，由於過去美軍將他們的姓名排版錯誤，加上戰後 Dale Mabry Field 關閉撤銷，遺骸移厝安葬現址墨爾堡公墓(Fort Moore Main Post Cemetery)，幾經周折，在兩岸三地空軍子弟眷屬及義工的努力下，中華民國空軍提供的資料文獻，亞特蘭大空軍大鵬聯誼會得知他們已長眠於喬州已76載後，便經常性的與榮光會組團前往公墓悼念和祭拜烈士。

大鵬聯誼會與華府武官祭拜安葬美軍墨爾基地的中華民國空軍烈士。(喬為智提供)
大鵬聯誼會與華府武官祭拜安葬美軍墨爾基地的中華民國空軍烈士。(喬為智提供)
大鵬自2018年得知空軍烈士安葬於喬州，便年年前往祭拜。(喬為智提供)
大鵬自2018年得知空軍烈士安葬於喬州，便年年前往祭拜。(喬為智提供)

中華民國 河南 喬治亞州

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