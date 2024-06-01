空軍大鵬聯誼會向客死異鄉國軍致敬

全體哀悼客死異鄉的空軍烈士。(喬為智提供)

由於中華民國 空軍官校十二期有五位學員在1940年代於美國受訓時期，客死異鄉，安葬於喬治亞州 美軍墨爾基地(Fort Moore，原名班寧堡Ft. Benning)軍方公墓。亞特蘭大空軍大鵬聯誼會組團特地在美國國殤日之前，偕同中華民國駐華府空軍武官，前往墨爾堡向烈士們致上最崇高敬意。

這項悼念祭拜活動是由大鵬聯誼會主辦，榮光會協辦。大鵬聯誼會會長喬為智指出，該協會於2018年得知有五名中華民國空軍軍官長眠於喬治亞州，便經常性的與榮光會組團向烈士們悼念。今年他們共12人於5月24日到墨爾堡，為這五位「壯志未酬身先死，長使英雄淚滿襟」的空軍烈士掃墓。

這五位烈士分別是：

吳剛：1917年出生，籍貫北平市，得年25歲。

梁建中：1919年出生，籍貫河南 新蔡，得年23歲。

陳衍鑑：1919年出生，籍貫廣東興寧，得年23歲。

李其嘉：1916年出生，籍貫廣東鶴山，得年26歲。

李勛：1918年出生，籍貫河南安化，得年22歲。

喬為智表示，1941年是對日本抗戰最艱苦的年代，在飛虎將軍陳納德建議之下，美國開始培訓中華民國空軍以抵抗日軍最新式飛機。這五位空軍學員是第一批派赴美國接受訓練的國軍飛行員，1941年11月珍珠港事件之前，他們登船來到美國接受新機種P-39D實戰訓練，不幸先後於1942年4和5月飛行失事喪生於佛羅里達州塔拉哈西(Tallahassee)58訓練大隊Dale Mabry Field。

當時美軍在珍珠港事件後匆匆的成立第58大隊，地勤維修人員嚴重不足，加上 P-39D設計與一般前置引擎不同，造成大批訓練失事，十二期的五位學員因此而壯志未酬客死他鄉。