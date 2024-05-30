喬州少女注射TZIELD 延緩第1型糖尿病 全球首批之一

喬治亞州的15歲女孩Ella Velez是全球首批接受延緩第1型糖尿病(type 1 diabetes)治療的患者之一。(Piedmont Columbus Regional醫院網站)

一名來自喬治亞州 的15歲少女，是接受延緩第1型糖尿病(type 1 diabetes)治療的全球首批患者之一。

根據Piedmont Columbus Regional醫院的新聞稿，艾拉(Ella Velez)是全世界第一批接受TZIELD注射治療患者的其中一位，這種處方藥旨在防止人體自身免疫過程干擾胰島素(insulin)的產生。

報導指出，這種藥物注射後可將第1型糖尿病的發病延遲兩到七年，該院表示，它是全美最早能夠為患者提供這種治療的機構之一。

「第1型糖尿病的臨床全面發作可能會對病患的生活產生重大影響；且當出現症狀時即是發病，而病情的進展是不可逆的，」內分泌學家Steven Leichter醫師說。「因為身體無法自行製造足夠的胰島素，處於第三階段的患者此生都將需要自行注射胰島素，因此爭取更多的時間可以幫助患者為未來做好準備。」

艾拉在該院連續14天接受TZIELD注射。 該院在聲明中表示，到2024年秋季，Bill and Olivia Amos兒童醫院也將能夠提供這種治療，並列入該醫院的常規醫療中的一部分。

艾拉和她的家人對糖尿病並不陌生。她的弟弟Alex在2019年被診斷為第1型糖尿病，參加了TZIELD治療的臨床試驗。

而艾拉在弟弟確診後，也接受了自身抗體檢測 ，結果呈現陽性。 兩年後，她的身體狀況開始惡化，有罹患糖尿病的高風險。

艾拉說，「我只是一名普通女孩—我是活躍的體操運動員，我參與教堂，我也喜歡在家上學，」她說，「我是我弟弟在病情試驗所作工作的受益者，感謝他和醫院的員工使這一切成為可能。」

醫院指出，TZIELD是種針對8歲以上第2期的第1型糖尿病患者的治療方法，這些患者有另外兩種1型糖尿病自身抗體、血糖異常且沒有2型糖尿病。