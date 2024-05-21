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亞城動物園4隻熊貓 今秋將返中國 6/1起歡送活動

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大動物園的四隻熊貓將於今年秋天送返中國。(動物園臉書)
亞特蘭大動物園的四隻熊貓將於今年秋天送返中國。(動物園臉書)

亞特蘭大動物園的熊貓預計將於今年秋天返回中國，動物園計畫在今年夏天為園內四隻熊貓舉辦系列活動，首波將在6月1日啟動。

在華府的史密森尼國家動物園(Smithsonian's National Zoo)的三隻熊貓返回中國之後，亞特蘭大的兩隻成年熊貓和兩隻小熊貓，成為全美國僅存的熊貓。

作為50年保護計畫的一部分，全美大熊貓都是借自中國政府。除亞特蘭大動物園外，全國所有動物園的租借條款都已於去年12月到期。

亞城動物園近日宣布，已為倫倫(Lun Lun)、陽陽(Yang Yang)、雅倫(Ya Lun)和喜倫(Xi Lum)申請國際旅行許可證。 預計這些熊貓將於2024年第四季前往中國。

動物園表示，有關更多返中細節將在稍後與中國方面確定。

雖然動物園尚未討論在當前協議到期後是否繼續開展熊貓計畫，但動物園計畫在夏季舉辦系列熊貓的活動，並歡慶倫倫和陽陽來到亞城25周年。

活動將於6月1日(周六)登場，包括文化表演和教育活動。該園的會員或購買普通門票者均可免費參加活動。

民眾也可透過動物園的熊貓攝影機(Panda Cam)觀看熊貓的日常生活及動作。

1972年，中國首次租借熊貓給美國，以紀念尼克森總統造訪中國的歷史性訪問。近期，在美國和中國國家主席習近平之間關係緊張之際，外交政策研究人員表示，熊貓代表了時代的印記。

IRIS獨立研究中心的Rebecca Grant表示，「坦白說，中國共產黨已經不需要再搞熊貓外交了。」

亞特蘭大動物園自1990年代中期以來一直與中國合作，進行有關熊貓物種護理和保育的研究。 倫倫和陽陽於1999年來到動物園。 牠們生下了七個孩子：美蘭(2006年出生)、喜蘭(2008年出生)； 阿寶(2010年出生)； 雙胞胎美倫與美奐(2013年出生)； 以及雙胞胎雅倫和喜倫(2016年出生)。

在50年的熊貓交流中，此物種已從瀕危物種名單中刪除，但據信在中國，野生熊貓數量不到1900隻。

不過，全美熊貓迷們不必擔心看不到熊貓。因為中國與聖地牙哥動物園(San Diego Zoo)已經達成協議，將贈送一對大熊貓給該動物園，這對熊貓預計今年底可抵達美國。

動物園 亞特蘭大 聖地牙哥

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