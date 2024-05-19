亞城台灣傳統周 十鼓擊樂團震撼觀眾

台南十鼓擊樂團帶來10首鼓曲，長達80分鐘的表演。(記者杜宜臻／攝影)

為慶祝亞裔 傳統月，亞特蘭大 台灣同鄉會主辦的年度「台美人台灣傳統周」日前在Duluth高中劇院盛大登場，今年表演由僑務委員會遴派的台南十鼓擊樂團挑樑演出，當天現場也有台灣文化攤位展示，美食品嚐，吸引約500人出席觀賞。

活動由台裔主持人郭妍彣以流利英語和台語雙聲介紹開場，隨後，喬治亞大學(UGA)音樂系學生組成弦樂團演繹兩首台灣經典樂曲，包括鄧雨賢的月夜愁和許石的桃花過渡，樂聲優揚。

亞特蘭大台鄉會會長沈宇蘋致詞感謝主要贊助者及支持者包括僑委會、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處及諸多僑團和僑務榮譽職人員等。她並表示，台美人的勤奮、誠實和勇敢，是美國民主社會的重要力量。台灣亦是美國在經濟和軍事上合作的最佳夥伴。

她表示，每年同鄉會舉辦的台美人傳統周活動，就是要團結台美人對美國社會的向心力，讓台美人成為美國進步力量不可或缺的幫助。主辦單位也展示由州長坎普(Brian Kemp)簽署的台美人傳統周宣言(A Proclamation-Taiwanese American Heritage Week)，表示對該活動的支持。

今年台鄉會將「台美人士傑出貢獻獎」頒發給長期活躍在地方台灣社區的蘇瑞碧。蘇瑞碧於1971年隨夫婿蔡山慶來美赴讀，隨後定居美國，1992年搬來亞特蘭大後長期投入社區工作，擔任過亞特蘭大中華文化學校副校長，亞特蘭大太極拳協會財務長，亞特蘭大婦女會會長以及財務長，亞特蘭大同鄉會財務長等職。

獲得「傑出獎學金」則是即將赴喬治亞理工學院就讀，目前為Johns Creek高中高三生的王湋喬(Jason Ｗang)，他將主修神經醫學，未來希望能夠服務社區。

典禮重頭戲是台南十鼓擊樂團長達80分鐘的表演，他們帶來10首鼓曲表演，包括《點將》、《十八羅漢鼓》、《逐鹿躍動映明潭》、《拍手歌》等，鼓聲震動人心，現場觀眾無不沈浸其中，並拍掌與鼓聲相合。

而穿著台灣廟會傳統服飾表演的《點將》則讓觀眾在鼓聲之餘更了解台灣的民俗文化。精彩表演讓觀眾意猶未盡，安可聲不斷，十鼓擊樂團也順應觀眾加碼演出。

當天出席活動的貴賓包括駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍，亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉，世界台商會聯合總會名譽會長王德，甘斯維爾台灣商會會長孔繁華以及多位僑務委員。

主辦單位並在外場精心準備文化攤，包括台灣民俗藝術品展示以及多項台灣文化攤位，現場還有三太子和台灣學生組成的鼓隊表演，以及由美國味全集團提供的台灣綠豆椪、蛋黃酥等台灣美食供品嘗。