全美高速公路 德州最不安全 車禍死亡最多

報告顯示，德州為全美2021年高速公路最危險的州，其車禍死亡人數最多。(美聯社)

Consumer Affairs利用美國國家公路運輸安全協會(NHTSA)的數據分析發現，在2021年「高速路最安全」州有63人駕車死亡，「高速路最不安全」州則有將近4500人因駕車死亡。此外，德州 高居全美高速公路最危險州榜首，其車禍死亡人數最多。

這凸顯不同地區交通安全措施的有效性和駕駛習慣有顯著差異。

2021年，德州全長7萬9000哩的高速公路上，共計發生了4068起致命車禍，造成4498人死亡。

ConsumerAffairs稱，德州因酒駕死亡的人數為全美之首，達2175人。詳細來說，德州發生致命車禍的駕駛中，有三分之一的血液酒精濃度(BAC)為0.01或更高。

加州和佛州在車禍死亡人數中排名第二和第三，主要是由於分心駕駛造成的。喬治亞州排名第四，北卡羅來納州排名第五。

另外，數據還發現密西西比州是年輕駕駛死亡人數最多的州之一。

ConsumerAffairs分析師Alexus Bazen和Michael Dempster表示，密州人死於車禍的可能性是全美平均水平的兩倍，更是夏威夷州、麻州 、紐約州或羅德島州 居民的四倍多。

密西西比州的高致命事故，很高比率是因為21歲以下的駕駛。

安全帶也是一個問題。報告顯示，密州的安全帶使用率是全美第二低，僅次於麻州。

報告顯示，羅德島州是全美開車最安全的州，其車禍死亡人數及車禍死亡人均比率均為最低。該州的血液酒精含量限值為0.08，但針對年輕駕駛的酒駕處罰門檻則設在0.05。

Consumer Affairs發現，許多與車禍相關死亡人數較少的州，通常也擁有最嚴的駕駛標準。

佛蒙特州也名列開車最安全的州之一，部分原因是與全美平均相比，大多數道路的速限較低。

而紐約州和麻州在年度車禍死亡人均比率上排名第二低和第三低，僅次於羅德島州。

完整報告可查看：https://reurl.cc/oRRgWl。