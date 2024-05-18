Supreme Dental 張曉丹牙醫診所 追求專業 更在乎病患良好體驗 接受急診 自費新病患享折扣

張曉丹醫師耐心聽取病患的需求。(謝佳利/攝影)

看牙要講──早、好、適！

「早」：早預防，早發現，早治療；

「好」：好診所，好技術，好材料；

「適」：知情選擇，給予最適合的治療方案。

亞城華人 開設的「Supreme Dental 張曉丹牙醫診所」，正是立足於此三個方面要求，自2023年年底正式開業以來，以專業為本、健康為引之下，致力帶給每一位口腔患者最真誠的治療與呵護，讓牙齒健康的同時，也能夠擁有自信的笑容，在短短的時間內，已廣獲好評。

這家由張曉丹醫師主理的牙科診所，位於華人聚居地區，交通往來便利的Johns Creek Pkwy和McGinnis Ferry路口，距離Hmart Johns Creek超市僅6分鐘車程。診所內最新的先進儀器和設備一應俱全，提供舒適隱私的看診空間。高素質的專業團隊為每一位患者建立私密口腔檔案，量身定製每一次治療方案，給予最安心的保障。

張曉丹醫師本人擁有中美牙科博士學位，從事口腔醫學科研和臨床工作15年，做過很多口腔顎面外科大手術。來美後，在明尼蘇達大學醫學院接受牙科博士全科訓練和根管治療專科訓練後，就職於連續七年全美排名第一的梅奧醫院(Mayo Clinic)，期間發表過多篇高影響力學術文章，並多次受邀參加國際會議講授研究成果。

除了一般牙科治療以外，張醫師還擅長全口種植牙和修復，複雜拔牙，智齒拔除，根管治療，隱形矯正，牙齒美白以及口腔舒適化治療。

談及選擇自己開診所時的原因，張醫師表示，完全是為了矢志不渝的初心。她說，在大型醫院工作，醫師往往會面臨來自管理層的各種限制，很多時候會和自己的心之所向產生齟齬。她認為作為身著白衣的醫師，應心有錦緞，有溫度，有同理心，因此毅然決定成立自己的診所，以精益求精的精神，用心在牙，關懷到人，只為守護每一個幸福的笑臉。

基於對產品品質的苛求，張醫師診所所用材料絲毫不馬虎，均為日本 製。牙冠模具專門請來日本資深技師，力求完美逼真。診所團隊成員親切熱忱，專業均通雙語，華人朋友們，無需擔心語言問題，溝通毫無障礙，就診方便。最最關鍵的是，診所接受急診，以解大家的燃眉之急。診所接受大部份的醫療保險 ，自費新病患專享折扣，13歲以下小朋友獨有優惠方案，成長從齒，健康開始。