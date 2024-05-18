台灣短片籲國際支持參與WHO

中華民國外交部發布推案短片。中文版連結為：https://youtu.be/m2D7O70LqUk。(youtub截圖)

第77屆「世界衛生大會」(WHA)將於5月27日在瑞士日內瓦召開。中華民國 為擴大國際支持台灣參與聲量，外交部發布國際醫療文宣短片「第二次出生 」(My Second Home)，傳達台灣在國際醫衛合作上的卓越貢獻，呼籲全球支持台灣參與「世界衛生組織」(WHO )，包括一年一度舉行的「世界衛生大會」。

外交部在母親節前夕發布感人影片，影片故事主人翁傅小玲(Sherlyn)出生不久即診斷出膽道閉鎖，經母親努力嘗試各種治療仍無法脫離險境，最後透過中華民國在印尼的新南向醫衛合作計畫，緊急轉診至台大醫院就醫。在台大醫療團隊全力救治醫護下，成功完成肝臟移植手術。小玲現在健康成長已經11歲，仍然與母親維持來台長期追蹤。

台灣自2018年開始實施新南向醫衛合作計畫，由台灣頂尖醫學中心與其在新南向國家的醫院夥伴進行醫衛合作，分享我國醫療技術及資源、提供醫療專業訓練課程、並積極參與各國偏遠地區病患的救治，並逐漸將醫療協助擴大至更多需要的地方。

影片最後帶出今年推案主視覺─彩色人形剪影手牽手環繞地球，傳達「台灣能幫忙」(Taiwan Can Help)精神，願與國際社會共同追求WHO宗旨「達致人類最高健康水準」的訊息，並爭取國際支持，共同呼籲WHO接納台灣參與，使全球衛生體系更完整完善。

影片有4分鐘版本及30秒精華版，除中、英文字幕外，將陸續製作越、印、泰、法、日、西、德、阿、烏、葡等共12外語字幕版向全球播放。各界可透過外交部官方YouTube 及「潮台灣」YouTube頻道、外交部臉書粉絲專頁、IG及X官方帳號等新媒體平台觀賞並分享。中文版連結：https://youtu.be/m2D7O70LqUk； 英文版連結：https://youtu.be/QyRtuPZ_rYA。