喬州逾30萬兒童喪失白卡健保 全美最多

根據喬治城大學(Georgetown University)的一項新研究顯示，喬治亞州有超過30萬名兒童失去醫療補助(Medicaid，又稱白卡 )和PeachCare for Kids健康保險 計畫，該州也是全美兒童失去白卡率最高的州之一。

在新冠疫情後，全美所有州都在進行為期一年的重新評估所有白卡持有者資料，一旦不再符合資格就將被取消該項醫保。

截至去年12月，喬州 兒童遭白卡刪除資格的人數，比奧古斯塔(Augusta)或哥倫布(Columbus)的總人口還要多。報告發現，喬州退出白卡的兒童數遠多於加州，而加州的孩童白卡註冊數是喬州的兩倍多。

該研究的作者之一帕克(Edwin Park)在談到喬州數據時表示，可能很大一部分失去白卡的兒童，特別是那些因文件缺失而退出的，最終可能都不會再有健康保險。缺失文件是喬州孩童退出白卡的最常見原因。

白卡是針對貧困兒童和一些貧困成年人(例如老年人或殘疾人)的政府健康保險計畫。有些人可透過每月工作至少80小時或上學來滿足資格要求。

在疫情期間，參加白卡者都暫停接受審核資格，並且不須年度文書審核以證明其資格。在喬州，當時白卡人數激增至占該州人口的四分之一，即280萬人。但現在聯邦流行病緊急情況已結束，聯邦政府要求每個州在一年內回顧所有案件，以評估並確保仍然符合資格。

截至12月止，資料顯示全美兒童失去白卡比率最高的三個州為：德州、佛州和喬州。三者合計占全美失去白卡兒童總數的45%。

研究者擔心，這些孩童的大多數現在都沒有保險，一旦生病很有可能無法負擔醫療費用。