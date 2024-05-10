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台灣十鼓擊樂團巡演 奧蘭多演出受歡迎

記者陳文迪／佛州報導
十鼓擊樂團在奧蘭多演出情形。(朱軒玟提供)
十鼓擊樂團在奧蘭多演出情形。(朱軒玟提供)

慶祝2024年台灣傳統周，中華民國僑委會遴派台灣台南的十鼓擊樂團到美加13城市巡演，繼首站在麻州牛頓市獲得滿堂彩後，第二站奧蘭多的訪演日前在中佛大(UCF)學生活動中心登場，以「台灣印象」為主題的精彩演出，結合多元音樂與充滿張力及氣勢的鼓樂節奏，傳遞臺灣特有的本土藝術文化，讓與會者印象深刻。

橘郡郡長德敏斯(Jerry L.Demings左)開心接受十鼓擊樂團致贈的小太鼓...
橘郡郡長德敏斯(Jerry L.Demings左)開心接受十鼓擊樂團致贈的小太鼓，右為樂團藝術總監謝懷玨。(朱軒玟提供)

當晚出席的橘郡郡長德敏斯(Jerry Demings)讚揚十鼓擊樂團的演繹藝震撼人心，為年度亞太裔傳統月活動帶來高潮。

樂團開演前，觀眾以擊鼓方式表達支持臺灣參與「世界衛生大會」。(朱軒玟提供)
樂團開演前，觀眾以擊鼓方式表達支持臺灣參與「世界衛生大會」。(朱軒玟提供)

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇在開演前致詞。(朱軒玟提供)
駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇在開演前致詞。(朱軒玟提供)

該活動由大奧蘭多台灣商會主辦，德敏斯率橘郡文化局官員出席，並頒發賀狀，肯定台商會推動橘郡經濟發展；駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長周啟宇、僑務秘書黃士聰、中研院院士吳詩聰、僑務諮詢委員楊喬生、王成章等逾500人均到場觀賞。

台商會會長梁桂台表示，透過鼓樂藝術的跨語言交流，讓更多人看見台灣之美。周啟宇歡迎十鼓擊樂團首度訪州，肯定樂團用鼓樂述說台灣本土文化的故事，讓世界在科技及半導體產業之外，看見台灣的文化活力。

石鼓擊藝術總監謝懷玨(左)指導僑委會僑務秘書黃士聰(右)擊鼓。(朱軒玟提供)
石鼓擊藝術總監謝懷玨(左)指導僑委會僑務秘書黃士聰(右)擊鼓。(朱軒玟提供)

十鼓擊樂團由藝術總監謝懷玨帶領團員演出「點將令」、「十八羅漢鼓」、「逐鹿躍動映明潭」、「大開聲」、「天空斬」、「吹牛雞」、「雷霆再現」、「山之喚」、「雷霆交鋒」等曲目，展現台灣住民及原民鄉野人文山川特色，精彩紛呈。

當天，十鼓擊樂團特別在會場外設置大鼓，呼應駐邁經文處籲請各界支持「健康無國界」，讓觀眾以擊鼓方式表達支持台灣參與「世界衛生大會」。另外，奧維多中文學校台灣華語文學習中心，則在會場外設置台灣原住民及史前文化展攤，向與會來賓介紹多元文化。

十鼓擊樂團由謝懷鈺的父親謝十於2000年成立，樂團宗旨為「傳創台灣本土文化，發揚鼓樂藝術薪傳」；而「十」字代表鼓棒交疊，匯集十方的能量。該樂團歷經20多年發展與傳承，在台灣已擁有2個文化園區，該團以創作為主軸，在台灣及國際音樂界屢獲殊榮，曾入圍臺灣金曲獎，第52屆葛萊美獎及美國獨立獎三項大獎，也受邀至歐美亞非等世界各國表演。

在奧蘭多演出後，十鼓擊樂團轉往加拿大的蒙特婁訪演。

中華民國 原住民 麻州

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