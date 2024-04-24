世界啦啦隊錦標賽 4/24佛州奧蘭多登場

參賽2024-ICU世界錦標賽，中華台北啦啦隊特奧組4月21日晚間抵達奧蘭多選手村。 (記者陳文迪/攝影)

2024年世界啦啦隊錦標賽(ICU World Cheerleading Championships)24日到26日，在佛羅里達州迪士尼 世界ESPN運動世界舉行， 今年以四組陣容參加多項比賽的中華台北隊，已經陸續抵達當地，積極爭取佳績。

24 日上午首先舉行進行青年組(Youth & Junior)及特奧組初賽，晚7時舉辦開幕典禮，25日為青年及特奧組決賽、啦啦隊各組預賽，26日決賽當晚7時45分起至9時舉行閉幕典禮及頒獎。

中華隊青少年競啦組領隊馮韻怡(右二)和隊員贈送紀念品給接機僑胞，華商總會會長牛淑華(左三)、台商會長梁桂台(左四)及僑務秘書黃士聰(左五)也到場。 (記者陳文迪/攝影)

各賽事比賽全程線上直播，網址：https://cheerunion.org/，賽程詳情：https://shorturl.at/egBM4，現場不售票，門票每日每人45元，購票網站：mydisneygroup.com。比賽場地為The ESPN Wide World of Sports Complex，地址：700 S. Victory Way, Orlando, FL 34747。

中華台北隊今年參加最高級競啦組和特奧組，並首度參加12至14歲的Youth世青組競啦，還有啦啦舞彩球組，89名選手加上教練及隊職員共125人，已於21日及22日分批抵達，23日報到後開始暖身練習備賽。

僑胞送餐點到旅館給啦啦隊。 (記者陳文迪/攝影) 中華台北啦啦隊青少年舞啦組22日上午抵達奧蘭多機場。 (記者陳文迪/攝影) 特奧組及舞啦組團員抵達奧蘭多。 (記者陳文迪/攝影)

其中特奧組24日中午12時30分登場，賽場在大體育館AdventHealth Arena South；青年彩球組同日下午1時30分，賽場State Farm Field House，青年競啦組3時比賽，同賽場；若勝出可晉級25日決賽。25日下午1時52分競啦大組初賽，賽場在大體育館，中華隊為去年銀牌得主，坐二望一，有望晉級26日決賽，角逐金牌。

中佛州 僑界僑胞們包括大奧蘭多台灣商會會長梁桂台，榮譽會長徐國鈴、周皇任，華商總會會長牛淑華，僑務諮詢委員王成章，僑務顧問詹翠華、僑務促進委員林哲光等至機場接機歡迎，駐邁阿密台北經文處處長周啟宇並與領隊們連線，僑委會僑務秘書黃士聰也到機場接機並至選手村旅館探望選手們。

僑界多年來贊助比賽期間的午晚餐便當，水果及飲料，以及交通車和機場接送等費用，有意贊助者可聯絡梁桂台(Mary Sheridan)，電話(407)579-2101，僑務諮詢委員王成章(321)228-2951，或僑務促進委員牛淑華(407)341-6508。