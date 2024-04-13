動物園美酒節早鳥票現已開售

5月25日亞特蘭大動物園舉辦盛大美酒節。(動物園提供)

美國國殤紀念日(Memorial Day)是5月27日(週一) ，這個長週末正是暑假的開始。亞特蘭大動物園 將在5月25日週六，盛大舉行「動物園美酒節」(Brew at the Zoo)。這場限21歲以上者參加的活動，有來自喬治亞州 30多家頂級釀酒廠和蘋果酒廠的試飲，在動物園各處有現場音樂表演，至黃昏時分還有夜間觀賞野生動物及特別的飼育員講座。

美酒節活動時間為5月25日下午6時至晚上9時30分，最後入場時間為晚上8時。當天的音樂陣容將帶來各種風格和音樂，包括80年代致敬樂隊The Breakfast Club、Lilac Wine和Kenneth Kelly。

亞特蘭大動物園為了舉辦這場活動，從現在開始至4月25日(週四)，早鳥票為動物園會員50美元；非會員60美元。VIP票價為110美元，包括活動提前入場時間為下午5時，獨家入場通道，進入空調VIP休息室和私人洗手間，紀念動物園啤酒節袋子，T恤，瓶裝水和小吃等。

錯過了早鳥票、也就是從4月26日開始，票價將為動物園會員60美元；非會員70美元；VIP票為120美元。

作為亞特蘭大超過15年的傳統活動，動物園美酒節一直以來都有售罄的紀錄，因此動物園強烈建議提前購票。因為該動物園啤酒節不僅僅是一場普通的節日聚會，它是將美酒愛好者和動物保護的熱情結合起來的特殊體驗。此外，這個活動還支持動物園的運營和全球保護項目，意味著每名參與者都在為動物保護事業做出貢獻，同時也是一場氛圍輕鬆愉快的社交盛事。

購票可上網：https://zooatlanta.org/event/brew-at-the-zoo/。亞特蘭大動物園地址：800 Cherokee Avenue, S.E., Atlanta, GA 30315。