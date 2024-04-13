我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

動物園美酒節早鳥票現已開售

亞特蘭大訊
5月25日亞特蘭大動物園舉辦盛大美酒節。(動物園提供)
5月25日亞特蘭大動物園舉辦盛大美酒節。(動物園提供)

美國國殤紀念日(Memorial Day)是5月27日(週一) ，這個長週末正是暑假的開始。亞特蘭大動物園將在5月25日週六，盛大舉行「動物園美酒節」(Brew at the Zoo)。這場限21歲以上者參加的活動，有來自喬治亞州30多家頂級釀酒廠和蘋果酒廠的試飲，在動物園各處有現場音樂表演，至黃昏時分還有夜間觀賞野生動物及特別的飼育員講座。

美酒節活動時間為5月25日下午6時至晚上9時30分，最後入場時間為晚上8時。當天的音樂陣容將帶來各種風格和音樂，包括80年代致敬樂隊The Breakfast Club、Lilac Wine和Kenneth Kelly。

亞特蘭大動物園為了舉辦這場活動，從現在開始至4月25日(週四)，早鳥票為動物園會員50美元；非會員60美元。VIP票價為110美元，包括活動提前入場時間為下午5時，獨家入場通道，進入空調VIP休息室和私人洗手間，紀念動物園啤酒節袋子，T恤，瓶裝水和小吃等。

錯過了早鳥票、也就是從4月26日開始，票價將為動物園會員60美元；非會員70美元；VIP票為120美元。

作為亞特蘭大超過15年的傳統活動，動物園美酒節一直以來都有售罄的紀錄，因此動物園強烈建議提前購票。因為該動物園啤酒節不僅僅是一場普通的節日聚會，它是將美酒愛好者和動物保護的熱情結合起來的特殊體驗。此外，這個活動還支持動物園的運營和全球保護項目，意味著每名參與者都在為動物保護事業做出貢獻，同時也是一場氛圍輕鬆愉快的社交盛事。

購票可上網：https://zooatlanta.org/event/brew-at-the-zoo/。亞特蘭大動物園地址：800 Cherokee Avenue, S.E., Atlanta, GA 30315。

動物園 亞特蘭大 喬治亞州

上一則

85歲婦開槍擊斃入室歹徒 檢察官認正當自我防衛

下一則

新州、賓州6萬婦女 失去Axia醫療服務

延伸閱讀

亞特蘭大聯準銀行總裁重申 預計今年降息一次 但留有餘地

亞特蘭大聯準銀行總裁重申 預計今年降息一次 但留有餘地
亞特蘭大前CNN中心 更名The Center出租

亞特蘭大前CNN中心 更名The Center出租
看麂子

看麂子
紅色SUV闖入FBI亞特蘭大辦事處「被擋」車子變形、1嫌被拘留

紅色SUV闖入FBI亞特蘭大辦事處「被擋」車子變形、1嫌被拘留

熱門新聞

在墨西哥邊境觀察到的日全食。(路透)

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

2024-04-08 16:29
Alex張說，女兒應該會選擇入讀西北大學，因為該校提供最多獎助金。(Alex張提供)

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

2024-04-05 11:44
今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)

全美多所大學 新生費用年逾9萬

2024-04-06 02:14
馬州自然資源廳鼓勵民眾盡量捕撈體大味美的藍鯰魚。(馬州自然資源廳提供)

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

2024-04-12 13:39
(取自YouTube)

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

2024-04-10 13:11
詐騙電話氾濫，大多數都來路不明，但即使顯示為銀行來電，也有很大可能是詐騙。(讀者手機截圖)

「假」銀行來電 告知「真」交易紀錄 芝婦女上當失金

2024-04-11 11:11

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚