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駐亞城辦事處 喬州議會歡慶台灣關係法45周年

記者林昱瑄／亞特蘭大即時報導
州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，左四)表示，台灣是美國重要夥伴。左五為駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍。(駐亞城辦事處提供)
州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，左四)表示，台灣是美國重要夥伴。左五為駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍。(駐亞城辦事處提供)

今年適逢《台灣關係法》(Taiwan Relations Act, TRA)45周年，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前在喬治亞州議會舉辦慶祝活動，以彰顯該法為台美經貿所帶來的繁榮成果。

活動中，多位喬州的台籍創業家分享其經商奮鬥經驗。知名珍珠奶茶店幸福堂、由台灣留學生創立的連鎖餐廳Panda Express與台商經營的Flying Biscuit Café，也提供美味小吃。出席者計有喬州州務卿、台灣連線共同主席、州議員及助理等近百人。

州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，台灣是美國重要夥伴，他並敬佩台灣的民主體制在對岸長年威權壓力下仍然堅毅發展。曾於去年九月訪台的四位喬州眾議會台灣連線共同主席布來斯(Matt Brass)、瑞特(Michael Rhett)、甘博(Matthew Gambill)及安娜薇茨(Teri Anulewicz)也暢談訪台經驗。

布來斯說，此行見識到了台灣的自由社會及企業環境，由於對於當時進行中的總統大選印象深刻。瑞特說台灣人的勤奮及在科技業上的精益求精令他難忘。甘博盛讚雙方情誼，也感謝日前辦事處處長王翼龍至州議會進行精采的演說。

安娜薇茨提到台灣行時意外發現其42選區內的航太製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)在台灣的國防上扮演重要地位，深感驕傲。她也表示台灣的經貿發展蓬勃，並占有重要的戰略位置，對於美國及國際社會的重要性不容忽視。

王翼龍表示，《台灣關係法》是台美合作基石，雙方關係如同美酒般越陳越香，尤其在安全、經濟、教育及文化等領域上進展特別顯著。他也提到了雙方關係在各方面的持續進展：如美國持續對台軍售、簽署《台美21世紀貿易倡議》首批協議、17個州政府在台設立經貿辦事處，以及《台美教育倡議》啟動後，許多州與台灣簽署教育合作備忘錄等。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前在喬治亞州議會舉辦慶祝台灣關係法45周年活動。(...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前在喬治亞州議會舉辦慶祝台灣關係法45周年活動。(記者林昱瑄／攝影)
喬州官員、辦事處同仁及台商們就台美關係進行交流討論。(記者林昱瑄／攝影)
喬州官員、辦事處同仁及台商們就台美關係進行交流討論。(記者林昱瑄／攝影)

喬州 台灣關係法 喬治亞州

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