駐亞城辦事處 喬州議會歡慶台灣關係法45周年

州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，左四)表示，台灣是美國重要夥伴。左五為駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍。(駐亞城辦事處提供)

今年適逢《台灣關係法 》(Taiwan Relations Act, TRA)45周年，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處日前在喬治亞州 議會舉辦慶祝活動，以彰顯該法為台美經貿所帶來的繁榮成果。

活動中，多位喬州 的台籍創業家分享其經商奮鬥經驗。知名珍珠奶茶店幸福堂、由台灣留學生創立的連鎖餐廳Panda Express與台商經營的Flying Biscuit Café，也提供美味小吃。出席者計有喬州州務卿、台灣連線共同主席、州議員及助理等近百人。

州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，台灣是美國重要夥伴，他並敬佩台灣的民主體制在對岸長年威權壓力下仍然堅毅發展。曾於去年九月訪台的四位喬州眾議會台灣連線共同主席布來斯(Matt Brass)、瑞特(Michael Rhett)、甘博(Matthew Gambill)及安娜薇茨(Teri Anulewicz)也暢談訪台經驗。

布來斯說，此行見識到了台灣的自由社會及企業環境，由於對於當時進行中的總統大選印象深刻。瑞特說台灣人的勤奮及在科技業上的精益求精令他難忘。甘博盛讚雙方情誼，也感謝日前辦事處處長王翼龍至州議會進行精采的演說。

安娜薇茨提到台灣行時意外發現其42選區內的航太製造商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)在台灣的國防上扮演重要地位，深感驕傲。她也表示台灣的經貿發展蓬勃，並占有重要的戰略位置，對於美國及國際社會的重要性不容忽視。