孔繁華、呂志全 獲喬州少數族裔商業成就獎
喬治亞州少數族裔商業成就獎(GMBA)日前在Georgia International Convention Center(GICC)舉辦2024年度頒獎典禮，現任亞特蘭大僑界急難救助協會會長呂志全榮獲2024國際商業獎，藉此肯定其長年對喬州經濟發展的貢獻；現任甘斯維爾台灣商會會長孔繁華則獲頒喬州少數族裔商業成就獎。
僑務諮詢委員呂志全多年來一直持續熱心僑界各項事務，當晚多位僑界友人親臨現場分享榮耀，肯定他的熱心奉獻。
獲頒喬州少數族裔商業成就獎的孔繁華33年來投入招牌行業。他表示，移民到美國之後，因緣機會進入華人招牌公司打工，期間經驗引發他強烈興趣，萌生創業念頭。
即使一開始資歷及財力不足，人脈及市場推廣也屢受挫折，但他仍堅持不懈，不分晝夜工作，更努力研發新機器及設備。經過多年打拼，其技術的翻新使招牌成品廣受好評，顧客間口耳相傳，口碑發揮了極致價值。
他很自豪於亞城隨處可見其精心打理的招牌，更感謝多年來客戶人脈的分享與肯定。
孔繁華表示，感激呂志全此次的大力推薦及對自己創業成績的認可。
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉、僑務委員張崧軒及僑務諮詢委員王祥瑞等人，均出席了當晚的頒獎典禮。
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