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孔繁華、呂志全 獲喬州少數族裔商業成就獎

亞特蘭大訊
喬治亞州少數族裔商業成就獎(GMBA)日前舉辦2024年度晚宴頒獎典禮，呂志全(右二)榮獲2024國際商業獎，孔繁華(左三)則獲頒喬州少數族裔商業成就獎。(甘斯維爾台商會提供)
喬治亞州少數族裔商業成就獎(GMBA)日前舉辦2024年度晚宴頒獎典禮，呂志全(右二)榮獲2024國際商業獎，孔繁華(左三)則獲頒喬州少數族裔商業成就獎。(甘斯維爾台商會提供)

喬治亞州少數族裔商業成就獎(GMBA)日前在Georgia International Convention Center(GICC)舉辦2024年度頒獎典禮，現任亞特蘭大僑界急難救助協會會長呂志全榮獲2024國際商業獎，藉此肯定其長年對喬州經濟發展的貢獻；現任甘斯維爾台灣商會會長孔繁華則獲頒喬州少數族裔商業成就獎。

僑務諮詢委員呂志全多年來一直持續熱心僑界各項事務，當晚多位僑界友人親臨現場分享榮耀，肯定他的熱心奉獻。

獲頒喬州少數族裔商業成就獎的孔繁華33年來投入招牌行業。他表示，移民到美國之後，因緣機會進入華人招牌公司打工，期間經驗引發他強烈興趣，萌生創業念頭。

呂志全頒發喬州少數族裔商業成就獎予甘斯維爾台灣商會會長孔繁華。(甘斯維爾台商會提...
呂志全頒發喬州少數族裔商業成就獎予甘斯維爾台灣商會會長孔繁華。(甘斯維爾台商會提供)

即使一開始資歷及財力不足，人脈及市場推廣也屢受挫折，但他仍堅持不懈，不分晝夜工作，更努力研發新機器及設備。經過多年打拼，其技術的翻新使招牌成品廣受好評，顧客間口耳相傳，口碑發揮了極致價值。

他很自豪於亞城隨處可見其精心打理的招牌，更感謝多年來客戶人脈的分享與肯定。

孔繁華表示，感激呂志全此次的大力推薦及對自己創業成績的認可。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉、僑務委員張崧軒及僑務諮詢委員王祥瑞等人，均出席了當晚的頒獎典禮。

亞特蘭大僑界急難救助協會會長呂志全(左三)榮獲2024國際商業獎。(甘斯維爾台商...
亞特蘭大僑界急難救助協會會長呂志全(左三)榮獲2024國際商業獎。(甘斯維爾台商會提供)

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