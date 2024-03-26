女兒遭殺害 喬州父籲加嚴無證客法律

日前在喬治亞大學(UGA)校園內被殺害學生萊利(Laken Riley)的父親Jason Riley，在喬州參議會敦促該州通過針對無證移民的更嚴格立法。(美聯社)

日前在喬治亞大學(UGA)校園被殺害的22歲護理系學生萊利(Laken Riley)的父親傑森(Jason Riley)，日前現身喬州 參議會，敦促該州對無證移民採取更嚴格的法律。

萊利上月22日在喬州雅典市(Athens)的喬治亞大學運動場慢跑時遭到殺害。第二天，校警逮捕了26歲的伊瓦拉(Jose Antonio Ibarra)，這名來自委內瑞拉的無證客，被控謀殺了萊利。

「我的部分生命意義已被奪走了，」傑森在州參議會演講時說，一個邪惡的男人奪走了寶貝女兒的生命。

傑森說，希望議員能夠保護公民免受非法居留者入侵(illegal invasion)，「喬州有超過100萬非法移民 居住，這讓每個家庭都感到緊張，」他說，雅典-克拉克(Athens-Clarke)是庇護城(sanctuary city)，也就是因為這項政策導致我女兒被殺。

萊利的死引發了一系列政治話題和移民立法，其中包括州眾議員 彼得雷亞(Jesse Petrea)提出HB 1105號法案，該法案規定，如拒絕向移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)報告被拘留的無證客，將扣下聯邦及州的執法人員經費。

該案於日前以97比74的結果在眾議會通過，目前等待州參議會進行投票。

根據喬州預算與政策研究所(Georgia Budget and Policy Institute)2020年的報告，喬州雖約有100萬移民，但其中只有約34.2萬人無合法居留身分。

而雅典被稱「庇護城」，是因為該市委員會在2019年通過一項決議，指出雅典「歡迎來自不同土地和背景的人們，並努力促進一個讓各種身分個人都感到安全、能自由呼吸的社區」。

日前在喬州共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)的提示下，拜登在國情咨文(State of the Union)中提到了萊利，卻將她的名字念錯。後來，前總統川普在喬州羅馬(Rome)舉行的集會中，藉萊利的死抨擊民主黨的移民政策。萊利的部分家人出席了該次集會，但傑森並未出席。