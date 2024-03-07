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喬州富頓郡1月遭駭 至今未完全修復

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州最大的郡富頓郡(Fulton)目前尚在修復一個多月前遭到網路攻擊對其政府辦公室造成的損害。圖為富頓郡法院前一景。(美聯社)
喬治亞州最大的郡富頓郡(Fulton)目前尚在修復一個多月前遭到網路攻擊對其政府辦公室造成的損害。圖為富頓郡法院前一景。(美聯社)

喬治亞州最大的富頓郡(Fulton)1月遭到駭客入侵，辦公室電話線被切斷，線上系統癱瘓，導致郡政府服務嚴重受影響，目前該郡尚在修復先前造成的損害。

勒索軟體集團LockBit聲稱它們是1月下旬攻擊富頓郡的主謀。此次攻擊一度癱瘓了該郡(包括亞特蘭大大部分地區)的政府服務。LockBit要求郡政府付款，否則便會發布居民個資數據。該組織並聲稱竊取了該郡針對前總統川普未決刑事案件的相關記錄，不過，此說法受到一些網路安全分析師質疑。

富頓郡官員們表示，1月 27日的網路攻擊造成了廣泛的破壞。郡警方無法提供事件報告，治安官辦公室不得不依靠紙本來處理監獄中被拘留者。居民無法線上支付郡公用事業賬單或使用網路查訪財產記錄。辦事員無法簽發結婚證書和持槍許可證。

郡官員上周表示，支付水費的線上系統已經恢復，但尚未恢復支付財產稅的系統。郡的電郵系統已恢復，辦公室一半以上的電話線可以使用。

這場網路攻擊發生之際，富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)正在對川普和其同黨試圖推翻2020年喬州總統選舉結果案提起訴訟。

雖然駭客擾亂了法院服務，關閉了線上提交法律文件的系統，但威利斯表示，川普案件並未受到影響，「與選舉案件相關的所有資料都保存在單獨、高度安全的系統中，並未被駭客入侵。」

LockBit曾是世界上勒索案件的常客，2月底遭到包括FBI在內的國際執法聯盟的嚴重破壞。許多網路安全專家認為這將意味著LockBit的終結，雖然該組織發言人宣稱並未受到嚴重影響。

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