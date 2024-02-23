亞城華人活動中心與19僑團合辦春宴

由喬州州長坎普(Brian Kemp)簽署的農曆新年文告。(州長網站)

亞特蘭大華人 活動中心日前舉辦僑界聯合春宴，這是疫情以來首度辦理春宴，也是華人活動中心第一次與其他僑社共同舉辦，當天有230多位各僑團及當地政商代表到場同慶新春。

華人活動中心董事長羅毓君向其他19個合辦社團以及工作團隊表達衷心感謝。她也向大家拜年，祝賀在座各位新的一年順心愉快，事業大展鴻圖。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍剛剛由台灣返美。他表示，很高興趕上了這場春宴，祝賀僑界朋友龍年事事順利，好運「龍總來」。

晚宴上，前喬州 亞裔委員會主席康薇博士以及蔣筱妮並宣讀了由喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)簽署的農曆新年文告。文告中表示，喬州有將近49萬5000名亞太裔居民，感謝亞太裔社群對於喬州社會、文化、公民、經濟及學術上成就的貢獻。喬州各地亞裔社群慶祝新年，也正代表了該州豐富的文化歷史以及對於種族、宗教及文化多元的承諾。坎普在文告中最後也祝福喬州人新年快樂。

當天晚宴由孫德華與廖洁擔任主持，並有精彩的樂器、歌唱演出，以及抽獎活動，氣氛熱烈歡愉。