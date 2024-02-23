亞城華人活動中心與19僑團合辦春宴
亞特蘭大華人活動中心日前舉辦僑界聯合春宴，這是疫情以來首度辦理春宴，也是華人活動中心第一次與其他僑社共同舉辦，當天有230多位各僑團及當地政商代表到場同慶新春。
華人活動中心董事長羅毓君向其他19個合辦社團以及工作團隊表達衷心感謝。她也向大家拜年，祝賀在座各位新的一年順心愉快，事業大展鴻圖。
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍剛剛由台灣返美。他表示，很高興趕上了這場春宴，祝賀僑界朋友龍年事事順利，好運「龍總來」。
晚宴上，前喬州亞裔委員會主席康薇博士以及蔣筱妮並宣讀了由喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)簽署的農曆新年文告。文告中表示，喬州有將近49萬5000名亞太裔居民，感謝亞太裔社群對於喬州社會、文化、公民、經濟及學術上成就的貢獻。喬州各地亞裔社群慶祝新年，也正代表了該州豐富的文化歷史以及對於種族、宗教及文化多元的承諾。坎普在文告中最後也祝福喬州人新年快樂。
當天晚宴由孫德華與廖洁擔任主持，並有精彩的樂器、歌唱演出，以及抽獎活動，氣氛熱烈歡愉。
此次與華人活動中心合辦春宴的團體包括了喬州亞太裔商會(Asian American Chamber of Commerce of Georgia)、亞特蘭大重陽會、亞特蘭大中文學校、亞特蘭大台灣同鄉會、亞特蘭大台灣商會、亞特蘭大台灣人高爾夫球協會、美東南區中華學人協會、亞特蘭大華人獅子會、亞特蘭大華人醫師協會、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會、亞特蘭大客家同鄉會、亞特蘭大廣東同鄉會、美東南玉山科技協會，美東南區空軍大鵬聯誼會、亞特蘭大榮光聯誼會、美東南區北一女校友會、台美菁英協會亞特蘭大分會、甘斯維爾台灣商會，以及台灣高爾夫球協會等。
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北卡州長、民代 祝華人龍年快樂
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