我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

亞城華人活動中心與19僑團合辦春宴

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
由喬州州長坎普(Brian Kemp)簽署的農曆新年文告。(州長網站)
由喬州州長坎普(Brian Kemp)簽署的農曆新年文告。(州長網站)

亞特蘭大華人活動中心日前舉辦僑界聯合春宴，這是疫情以來首度辦理春宴，也是華人活動中心第一次與其他僑社共同舉辦，當天有230多位各僑團及當地政商代表到場同慶新春。

華人活動中心董事長羅毓君向其他19個合辦社團以及工作團隊表達衷心感謝。她也向大家拜年，祝賀在座各位新的一年順心愉快，事業大展鴻圖。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍剛剛由台灣返美。他表示，很高興趕上了這場春宴，祝賀僑界朋友龍年事事順利，好運「龍總來」。

晚宴上，前喬州亞裔委員會主席康薇博士以及蔣筱妮並宣讀了由喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)簽署的農曆新年文告。文告中表示，喬州有將近49萬5000名亞太裔居民，感謝亞太裔社群對於喬州社會、文化、公民、經濟及學術上成就的貢獻。喬州各地亞裔社群慶祝新年，也正代表了該州豐富的文化歷史以及對於種族、宗教及文化多元的承諾。坎普在文告中最後也祝福喬州人新年快樂。

當天晚宴由孫德華與廖洁擔任主持，並有精彩的樂器、歌唱演出，以及抽獎活動，氣氛熱烈歡愉。

此次與華人活動中心合辦春宴的團體包括了喬州亞太裔商會(Asian American Chamber of Commerce of Georgia)、亞特蘭大重陽會、亞特蘭大中文學校、亞特蘭大台灣同鄉會、亞特蘭大台灣商會、亞特蘭大台灣人高爾夫球協會、美東南區中華學人協會、亞特蘭大華人獅子會、亞特蘭大華人醫師協會、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會、亞特蘭大客家同鄉會、亞特蘭大廣東同鄉會、美東南玉山科技協會，美東南區空軍大鵬聯誼會、亞特蘭大榮光聯誼會、美東南區北一女校友會、台美菁英協會亞特蘭大分會、甘斯維爾台灣商會，以及台灣高爾夫球協會等。

華人活動中心以及合辦的僑團代表、贊助商，以及到場貴賓們向大家拜年。(記者林昱瑄／...
華人活動中心以及合辦的僑團代表、贊助商，以及到場貴賓們向大家拜年。(記者林昱瑄／攝影)
當天晚宴上也宣讀了由喬州州長坎普簽署的農曆新年文告。(記者林昱瑄／攝影)
當天晚宴上也宣讀了由喬州州長坎普簽署的農曆新年文告。(記者林昱瑄／攝影)
由喬州州長坎普簽署的農曆新年文告。右起為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、...
由喬州州長坎普簽署的農曆新年文告。右起為駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、蔣筱妮、以及前喬州亞裔委員會主席康薇博士。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 華人 喬州

上一則

北卡州長、民代 祝華人龍年快樂

下一則

明州黃安琪 拍片推動終結反亞裔仇恨

延伸閱讀

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
連3年破紀錄 喬州去年出口額逾497億

連3年破紀錄 喬州去年出口額逾497億
亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年

亞特蘭大春節園遊會 熱鬧迎龍年
亞特蘭大第一華人浸信會教育中心獻堂典禮 教會領袖與會友一同見證兩層大樓正式啟用 將攜手更多社區服務

亞特蘭大第一華人浸信會教育中心獻堂典禮 教會領袖與會友一同見證兩層大樓正式啟用 將攜手更多社區服務

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
DownDetector.com表示，至少收到超過五萬份At&t用戶稱網路中斷的報告。(DownDetector官網截圖)

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

2024-02-22 08:45
芝加哥百利臨時賭場去年9月在芝市中心開幕。(本報檔案照片)

全美賭場營收創新高 這個城市躍升為第3大「賭城」

2024-02-22 09:52
報稅季節到，納稅人往往在申報稅表前，很難察覺自己遭身分盜竊報稅。(pixabay)

報稅詐欺又來了 芝夫婦還未報稅 萬元退稅已被領光

2024-02-20 10:28

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨