全美華協成立45周年春宴致力擔任溝通主流 推動多元公平社會 捐贈喬州二大學近5萬獎學金

NACA會長周曉燕(左起)、主講人喬州眾議員Sam Park和喬州著名新聞主播Monica Kaufman Pearson致詞。(記者張蕙燕╱攝影)

全美華人協會(NACA)2月17日在喬治亞州 仙伯里(Chamblee)市富麗華酒家舉行龍年春節年會。會長周曉燕(Meggie Mers)致詞表示，今年是全美華協成立45周年春宴，將繼續秉持銜接文化、培養領袖、和嘉惠社群宗旨不遺餘力。當天該會捐贈了1萬8000元獎學金給喬治亞理工學院和3萬元獎學金給喬治亞州立大學Perimeter College。

春宴由底克甫郡法官黃子仁(Alvin Wong)主持，當天活動約有來自亞特蘭大都會區各級政府、民意代表、主流社會公司達美航空、可口可樂、美國銀行、Home Depot等和各社團等共260人參加。活動在劍虹少林洪拳館鑼鼓聲中和舞獅中展開。

周曉燕指出，今年NACA慶祝龍年的第45屆晚會，這一具有里程碑意義的年份標誌著該協會堅定不移地致力於促進文化交流、社區團結和慶祝多樣性的45年，也為該協會迎來重要的周年紀念日。而龍年象徵力量、智慧和好運，「它提醒我們，韌性和活力是NACA成立40多年來的核心使命。」

晚宴邀請兩名主講人，分別是喬州 眾議員Sam Park為晚宴致歡迎詞，WSB-TV等電視台新聞主播Monica Kaufman Pearson則擔任演講人。

韓裔的Sam Park同時也是喬州眾議院民主黨少數族裔黨鞭，更是喬州首位擔任少數族裔黨鞭的亞裔 。他表示，喬州國會已有了少數族裔和亞裔議員為大家發聲，但困難與挑戰依然存在，要為消泯種族仇視犯罪而繼續努力。

Monica Kaufman Pearson是喬州第一位女性和少數族裔出任晚間熱線新聞的主播。她強調要為多元化和公平正義而努力，她鼓勵每一名少數族裔要將多元社會當成自己的事業來經營，並且將多樣性化為生命中的基因DNA，並以平等的機會對待所有的人。