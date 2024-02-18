北卡凱瑞華人長者俱樂部 美食、歌舞迎春

劉宇芊(左)和徐介樂以英華語共同主持春節聯歡會，吸引逾百位老人家參加。(記者王明心/攝影)

北卡 凱瑞華人 長者俱樂部日前又在凱瑞老人中心(Cary Senior Center)舉行春節聯歡會，百餘名耆老在美食及歌舞表演中歡度春節。

該活動由北卡三角區華人歸正浸信會長老徐介樂和籌辦人劉宇芊以中英語共同主持。北卡州議員劉廣亞到場拜年。自幼移民來美的劉宇芊說，自己的華語程度只有四歲孩子程度，但看到華人耆老來到美國後，孤獨無友也無法與人交流，因此希望能協助他們建立母語社交圈。

北卡州議員劉廣亞(左)到場拜年，史迪威牧師祝新年有新的生命景況。(記者王明心/攝影)

長者或唱、或跳、或演奏樂器，展現才華洋溢的一面。(記者王明心/攝影)

目前華人長者俱樂部已經成立，目標是每個月能在該場地舉行一次聚會。他們也組織了委員會，希望為長者提供更好的服務。此外，他們也在尋找可以帶領興趣小組的長者，負責每個月召集同好。她說，例如當天表演舞蹈的「凱瑞聚緣群」，就是在西爾斯農場(Sears Farm)聚會的興趣小組。

當天的春節聚會展現了下一代對長輩們的心意和努力。去年中秋聚會的演出者都來自其他社團或社區，這次春節聯歡表演，除了美國東方文化研究院師生的太極舞示範及演出、郭雷教授示範太極拳外，大部分的節目都由長者自行擔綱，充分展現長者才華洋溢的一面。

美國東方文化研究院師生表演並教導太極舞，郭雷教授(下圖左一)帶大家學習太極拳。(記者王明心/攝影)

徐介樂在活動中帶領大家玩「找同鄉」遊戲，要大家想像身處中國，再依自己來處聚集，接著每一省派出代表用家鄉話說新年祝詞，氣氛熱烈。

華人歸正浸信會牧師史迪威則在聯歡會上祝願新的一年來到，大家也有新的生命景況。

此活動由三角區華人歸正浸信會、三角區華人宣道會、Northwest Community Church、Family Church of Apex提供義工，也有兩位高中生志願幫忙。