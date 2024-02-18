我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

北卡凱瑞華人長者俱樂部 美食、歌舞迎春

記者王明心／北卡報導
劉宇芊(左)和徐介樂以英華語共同主持春節聯歡會，吸引逾百位老人家參加。(記者王明心/攝影)
劉宇芊(左)和徐介樂以英華語共同主持春節聯歡會，吸引逾百位老人家參加。(記者王明心/攝影)

北卡凱瑞華人長者俱樂部日前又在凱瑞老人中心(Cary Senior Center)舉行春節聯歡會，百餘名耆老在美食及歌舞表演中歡度春節。

該活動由北卡三角區華人歸正浸信會長老徐介樂和籌辦人劉宇芊以中英語共同主持。北卡州議員劉廣亞到場拜年。自幼移民來美的劉宇芊說，自己的華語程度只有四歲孩子程度，但看到華人耆老來到美國後，孤獨無友也無法與人交流，因此希望能協助他們建立母語社交圈。

北卡州議員劉廣亞(左)到場拜年，史迪威牧師祝新年有新的生命景況。(記者王明心/攝...
北卡州議員劉廣亞(左)到場拜年，史迪威牧師祝新年有新的生命景況。(記者王明心/攝影)

長者或唱、或跳、或演奏樂器，展現才華洋溢的一面。(記者王明心/攝影)
長者或唱、或跳、或演奏樂器，展現才華洋溢的一面。(記者王明心/攝影)

目前華人長者俱樂部已經成立，目標是每個月能在該場地舉行一次聚會。他們也組織了委員會，希望為長者提供更好的服務。此外，他們也在尋找可以帶領興趣小組的長者，負責每個月召集同好。她說，例如當天表演舞蹈的「凱瑞聚緣群」，就是在西爾斯農場(Sears Farm)聚會的興趣小組。

當天的春節聚會展現了下一代對長輩們的心意和努力。去年中秋聚會的演出者都來自其他社團或社區，這次春節聯歡表演，除了美國東方文化研究院師生的太極舞示範及演出、郭雷教授示範太極拳外，大部分的節目都由長者自行擔綱，充分展現長者才華洋溢的一面。

美國東方文化研究院師生表演並教導太極舞，郭雷教授(下圖左一)帶大家學習太極拳。(...
美國東方文化研究院師生表演並教導太極舞，郭雷教授(下圖左一)帶大家學習太極拳。(記者王明心/攝影)

徐介樂在活動中帶領大家玩「找同鄉」遊戲，要大家想像身處中國，再依自己來處聚集，接著每一省派出代表用家鄉話說新年祝詞，氣氛熱烈。

華人歸正浸信會牧師史迪威則在聯歡會上祝願新的一年來到，大家也有新的生命景況。

此活動由三角區華人歸正浸信會、三角區華人宣道會、Northwest Community Church、Family Church of Apex提供義工，也有兩位高中生志願幫忙。

節目最後的抽獎環節，準備了多達63個獎品，主辦單位感謝16個捐贈個人和團體，如有興趣加入該俱樂部者，可透過微信(Evian_NC)聯絡委員會成員。

長者享用豐富的菜餚(左)，並玩遊戲，以家鄉話說新年祝詞。(記者王明心/攝影)
長者享用豐富的菜餚(左)，並玩遊戲，以家鄉話說新年祝詞。(記者王明心/攝影)
抽獎獎品豐富，抽到獎的長者高興地出示獎品合影。(主辦單位提供)
抽獎獎品豐富，抽到獎的長者高興地出示獎品合影。(主辦單位提供)

華人 北卡 微信

上一則

慈素蔬食館 隆重新張 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

下一則

收容遊民 夏州開設第3個小屋村 州長：提供治療之所

延伸閱讀

北卡佛光山系列活動迎新春 持續到2/25

北卡佛光山系列活動迎新春 持續到2/25
全美遠距工作熱門城 這城市居冠 占比逾4成

全美遠距工作熱門城 這城市居冠 占比逾4成
北卡獲逾2600萬資金 添購114輛電動校車

北卡獲逾2600萬資金 添購114輛電動校車
北卡春節團拜晚宴 2/20登場

北卡春節團拜晚宴 2/20登場

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

2024-02-16 15:46
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

2024-02-15 15:02
68歲的徐潔昆不幸車禍身亡。(友人提供)

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

2024-02-12 10:32
價格便宜、商品種類繁多，吸引不少消費者在Temu購物。(讀者提供)

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

2024-02-17 12:24
華府榕園外賣中餐館14日晚間發生1死2傷槍擊案。(google地圖)

華府外賣中餐館喋血 3人中槍1死2傷

2024-02-15 12:52
BBB指出，如果對方拒絕面對面見面，或持續從視訊索要錢財的話，就要提高警覺。(pixabay)

「大明星愛上我」情人節前夕 她驚覺被騙光8萬元

2024-02-14 09:51

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷