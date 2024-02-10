世界最大深海珊瑚系統 座落喬州外海

由於有墨西哥灣流經過，布萊克高原((Blake Plateau)中部上的海洋生物豐富多樣。(NOAA網站)

地球上已知最大的深海珊瑚系統布萊克高原(Blake Plateau)，就在喬治亞州和其他鄰近南部州的海岸附近。該處成堆的白色珊瑚從大西洋海底表面升起約半哩，棲息著魚類、螃蟹、蝦、海葵、水母和魷魚。

珊瑚上棲息著玻璃海綿、龍蝦、蝸牛、海膽等生物。 (NOAA提供)

人們幾十年前就知道這裡存在著珊瑚，但科學家直到最近才意識到其規模。在「地理資訊學」(Geomatics)期刊上發表的一篇論文中，研究人員描述了他們所謂的「深海珊瑚省」(deep sea coral province)，其面積相當於佛蒙特州大小。

海洋勘探信託基金(Ocean Exploration Trust)的海洋學家兼測繪業務經理索爾斯(Derek Sowers)說，「這規模令人震驚，」

該研究匯集了多年的測繪、深海潛水和電腦分析的成果。

利用新罕布夏大學(University of New Hampshire)開發的自動化流程科技，科學家估計該地區有近8萬4000個珊瑚丘，平均高度距離海底有65呎。

珊瑚丘最連續的區域長300多哩，寬近70哩。研究人員指出，它距離海岸約35至75哩，從佛羅里達州海岸一直延伸到南卡羅來納州 海岸。

布萊克高原(Blake Plateau)位於喬州和其他鄰近南部州的海岸附近。(NOAA網站)

布萊克高原是一個獨立的珊瑚棲息地，與受保護的灰礁國家海洋保護區(Gray's Reef National Marine Sanctuary)不同。後者水深較淺，靠近喬州 海岸的薩佩洛島(Sapelo Island)附近。

大部分深海珊瑚區已經受到南大西洋漁業管理委員會(South Atlantic Fisheries Management Council)的保護，免受一些可能影響海底或損害珊瑚的活動影響，例如船舶拋錨或拖網捕撈，儘管該委員會對任何潛在的未來石油 、天然氣或礦產開發並沒有發言權。

對此測繪項目，美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)與其他機構、大學和非營利組織的人員密切合作。他們進行了十幾次研究考察，並從安裝在船上的多波束聲納(multibeam sonar)以及載人和無人潛水器的深海潛水中獲取了更多數據。

索爾斯表示，這樣的探索對於推進海洋科學至關重要。「那裡仍有很多東西尚待發現，」他說。「世界上大約75%的地區，仍舊尚未繪製出本研究的更高解析度地圖。而且只有約50%的美國水域已繪製出高解析度地圖。」

NOAA海洋勘探部營運主管坎特韋爾(Kasey Cantwell)表示，未來可能會有更大的深海珊瑚省尚待被發現。