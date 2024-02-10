亞特蘭大第一華人浸信會教育中心獻堂典禮 教會領袖與會友一同見證兩層大樓正式啟用 將攜手更多社區服務

亞特蘭大第一華人浸信會虔誠敬拜。(該教會提供)

亞特蘭大 第一華人 浸信會(First Chinese Baptist Church of Atlanta)在2024年2月4日下午舉行教育大樓獻堂禮。當天在本城其他華人教會牧師領袖，本堂前任、現任、及將任牧師，美南浸信會傳道部主任，美加華人浸信會聯會總幹事和教會衆會友共同見證下，一座 7000平方英尺的兩層教育大樓正式啟用。

主任牧師王國湛表示，為了配合教會人數增加及服務範圍拓展，自2016年以來一直祈禱並規劃興建一座新教育大樓。幾經面對土地、資金缺乏、新冠疫情 、建築計劃更改、政府審批等的難題，終於在2023年尾，克服困難，順利完工，並於2024年年初開始使用。

他說：「上帝總有祂的時間表和計劃去完成祂認為美的，今次興建教育樓也不例外。」

王牧師繼續說：「我們祈禱上帝利用這個新大樓來讓我們履行祂的使命去建立更多門徒並服務周邊社區。」

亞特蘭大第一華人浸信會位於喬治亞州Duluth市，今年正是該教會成立30週年。據介紹，教育中心樓面總面積為7000 平方英尺，分為兩層。教育中心的完工使得該教會面積增加了一倍。

亞特蘭大第一華人浸信會每個週日早上都以粵語的、英語和普通話三種語言進行敬拜、小組聖經學習班和主日學，並為兒童提供敬拜和聚會服務。同時也提供豐富社區活動，例如英語作為第二語言課程(ESL)、新移民資訊研討會、排舞(Line Dance)等活動，以服務社區。