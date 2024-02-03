亞城法寶寺2.11舉行新春慈悲三昧水懺法會

祈福法會時間表。(法寶寺提供)

中台禪寺亞特蘭大 分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於2月11日(週日)上午9時30分至中午12時30分舉辦「新春慈悲三昧水懺法會」，法會中禮懺《慈悲三昧水懺》，並有供燈、供僧、消災、超薦等法事，邀請大眾參與。

欲參加法會者，懇請於2月9日中午前來電向法寶寺登記，或至法寶寺網站登記報名，以方便作業。

法寶寺指出，《慈悲三昧水懺》乃緣於唐朝懿宗皇帝之國師──悟達知玄大師，因早年一念清淨之慈悲心照應及供養一位生病的聖僧──迦諾迦尊者，而種下了無上福田，以致晚年宿世冤業現前時，感得迦諾迦尊者三昧法水加持，得以解冤釋仇、消除業障，而師以親身經歷，為啟示後人，故作「慈悲三昧水懺」，令眾生至誠懺悔，以消宿世冤業。

這座中台禪寺的美國分院表示，在佛法僧三寶具足的道場中誦經禮懺，功德不可思議。不僅能增長福德，也能啟發本具的慈悲與智慧。而且希望能將法會的殊勝功德回向世界和平、國泰民安，陽上群倫共增福慧，歷代先亡及一切幽魂超生淨土，法界一切有情同得解脫，共入性海。

法會中有中英文雙語開示，並提供中英文經本。相關詳情可聯絡法寶寺電話：770-939-5008，電郵：[email protected]，或參閱網站：http://dharmajewel.us，法寶寺地址：2550 Henderson Mill Rd.NE, Atlanta, GA 30345。