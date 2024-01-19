美東南區北一女校友會歡慶成立25周年

校友合照。(校友會提供)

美東南區北一女校友會日前慶祝成立25周年，於亞特蘭大 Grand China餐廳舉辦年會新春聚餐。校友反應熱烈，為該會有史以來參加人數最多的一次。

校友會1998年由康薇成立，以聯誼及結交新朋友為主，歷經19任會長，許多人都是畢業30年時擔任會長。此傳統源於校友李珠於1991年在加州首度舉辦「30重聚」活動，積極全球尋找同學參加。早期網路使用尚未發達，每一班級負責人，甚至從原戶籍所在地開始找起。現在互聯網時代更蓬勃發展，歸隊率極高。因為重聚，促使校友聯絡增加，東南校友會人員迄今超過百人。

會長陳淑玲提到，這次響應母校成立邁入雙甲子，製作了介紹東南區校友會影片在年會播放。片中展示亞特蘭大市地標奧運聖火台、人權民權中心、CNN、可口可樂 等地，以及收錄校友聚會照片。另外也出版25周年電子紀念刊「時間膠囊」，由許良禎擔任主編。過去出版「綠園」雜誌多年，今年因應時代需求轉型電子書再度出刋，除了創會經過，並細說校友會儀樂隊2012年成立及表演的歷史。