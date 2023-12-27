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亞城動物園南方白犀牛 生了

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大動物園的南方白犀牛(southern white rhinoceros)Kiazi日前產下一頭小犀牛。(動物園臉書)
亞特蘭大動物園的南方白犀牛(southern white rhinoceros)Kiazi日前產下一頭小犀牛。(動物園臉書)

亞特蘭大動物園的南方白犀牛(southern white rhinoceros)Kiazi於24日產下一頭小犀牛，這也是有史以來在該園出生的第一頭南方白犀牛。

動物護理和獸醫團隊表示，這頭小犀牛看起來健康強壯，將繼續密切監視其成長發展。

22歲的Kiazi先前已當過母親，牠在搬到亞特蘭大動物園之前，曾在另一個地方生下兩隻小犀牛。

白犀牛是動物界中懷孕時間最長的動物之一，平均為16個月至18個月不等，白犀牛新生兒也是動物界中最大的陸地哺乳動物嬰兒之一，出生時體重為100至150磅。

「本園對這隻小牛的誕生感到無比興奮。這是眾人期待了好幾個月的好消息。過去一年裡，我們的犀牛種群取得了許多進展，」總裁兼首席執行官金(Raymond B. King)說。

「如果本園的會員和遊客可與Kiazi和小牛建立一種特殊聯繫，甚或可以轉化為保育行動。所有犀牛物種目前都處於危險之中，我們有責任盡一切努力提高人們對野生犀牛狀況的認識。」

自2023年春季檢測到Kiazi懷孕以來，動物護理和獸醫團隊一直透過超音波監測牠。在該園134年的歷史中，僅有一頭東部黑犀牛(eastern black rhino)幼崽是在2013年出生的。

南方白犀牛是五種犀牛中體型最大的。該物種目前被國際自然保護聯盟(IUCN)列為近危物種(Near Threatened)。雖然偷獵犀牛角對所有犀牛來說都是嚴重問題，並已導致其中一些物種滅絕或瀕臨滅絕，但南部白犀牛因為經常在野外成群結隊地遷徙，因此更容易受到傷害。

有些文化主張，犀牛角粉具有醫療特性，但園方聲明中表示，犀牛角的成分是角蛋白，與人類頭髮和指甲中發現的物質相同，並沒有已知的藥用價值。

亞特蘭大 動物園 檢測

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