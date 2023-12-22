喬州公校員工年終獎金 坎普宣布發放1000元

喬州州長坎普宣布，州政府將向州、大學和公立學校員工發放1000元年終獎金。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)18日宣布，州政府將向州、大學和公立學校員工發放1000元年終獎金。

這位共和黨 州長還表示，將提議每年為學校安全撥款1.04億，足以為喬州 每所公校提供4萬5000元，同時他還制定了進一步計畫，使用該州110億的盈餘資金。

官員表示，大約11萬2000名州和大學員工將在年底前獲得1000元獎金，而學區將決定約19萬6000名教師和支援員工何時獲得獎金。民選官員和法官將不會獲得此現金。

坎普在州議會舉行的記者會上表示，「我們需要留住這些擁有寶貴技能知識的人。這次的年終獎金發放將幫助我們做到這一點。」

州長辦公室表示，仍在研究是否會在即將到來的預算 中提議永久性加薪。但隨著所有州眾、參議員都將參加2024年的選舉，坎普和共和黨高層議員開始暗示，預計薪資將永久提高。在坎普任職的頭五年裡，他們為教師以及州和大學員工加薪了7000元。

議員們和坎普此前已提供多輪一次性學校安全撥款，總額達1.84億元。新計畫每年將為每所學校提供4萬5000元，以確保持續支出。坎普表示，學校可以將其用於其認為最緊迫的安全用途，但表示這意味著為每校配備一名安全官員。

不過，督學們表示，一名經過警方認證的學校資源官的費用要高得多，包括福利在內，費用高達8萬元。

支持坎普計畫的副州長瓊斯(Burt Jones)還提議每年向教師和學校員工額外支付1萬元，以獲得在校持槍的資格。坎普拒絕對此計畫發表意見，而州眾議員對此表示冷淡。

坎普發言人Garrison Douglas表示，近3.3億元的獎金總額將從今年預算中支出，議員們將在1月返回後批准預算修正案中的這筆資金。州眾議會撥款委員會主席、共和黨的Matt Hatchett表示，議員們並不反對坎普花費這筆錢，儘管他們還沒有正式撥款。

坎普可提出新的支出計畫，因為儘管有跡象表明稅收收入略有下降，但州稅收預計將再次實現數十億元盈餘。除法律規定的54億元緊急帳戶外，喬州已累積了110億元的未分配盈餘，可供坎普和立法者隨意支出。

本月稍早時，坎普和共和黨議員表示，將加快計畫中的州所得稅削減，從1月1日起將州所得稅統一稅率設定為5.39%。這次削減是在喬州現行最高5.75%稅率的制度基礎上進行的，預計將損失11億元稅收。坎普稍早時暫停課徵燃油稅兩個多月，估計損失4.5億元。