挖無可挖 塔爾梅奇大橋雖加高 最終將被替換

喬州交通廳(GDOT)稱，最終沙凡納的塔爾梅奇大橋(Talmadge Bridge)將完全被替換。(美聯社)

早在10月份，喬治亞州 港口管理局(Georgia Ports Authority)就宣布了加高沙凡納(Savannah)塔爾梅奇大橋(Talmadge Bridge)的計畫，但現今似乎又有了新進展。據喬州 交通廳(GDOT)稱，儘管這座橋仍將被加高，但最終計畫將其完全替換(replace)。

「這裡的商業持續成長，」沙凡納市長約翰遜(Van Johnson)在記者會上說。 「我們已經挖到無可再挖，現在橋變成了成長的阻礙。」

塔爾梅奇大橋始建於1991年。長近2哩，高185呎。

沙凡納目前是全美第三繁忙的海港，但喬州港務局希望其業務繼續蓬勃發展。

GDOT發言人柯林斯(Kyle Collins)發表聲明表示，「目前該橋高度對大型貨船構成挑戰，這些貨船必須在橋下機動行進才能到達港口碼頭。」

由於燃油效率和整體營運成本，下一代貨船將變得更大，這些貨船將無法通過如塔爾梅奇大橋目前尺寸的港口。

GDOT表示，除了增加港口交通外，翻新大橋也將使居民更加安全。

「橋樑的安全性和壽命首先取決於能夠透過新纜線提高橋樑的能力，以允許大型船舶通過，從而支持港口發展，」柯林斯告訴News 3。

近年來，該港貨船不得不減輕負載，以確保能夠順利通過港口。

目前還不清楚這座橋最終將被替換成什麼及其花費，但GDOT專員表示，預計其成本將超過10億元。