亞城多所中文學校 春季班即日起報名

亞特蘭大 地區多所中文學校即日起開始接受2024年春季班報名：

●亞特蘭大中文學校成立於1983年，今年剛慶祝建校40周年。目前有12班，100多位學生。

該校台灣華語文學習中心成立於2021年，提供為成年人設計的中文學習環境，目前有5班，30多位學生。

2024春季班將於1月6、7日開學，即日起接受報名，可在網上註冊：

中文學校網站：AtlantaChineseSchool.org，註冊連結：https://shorturl.at/pCJW7。

該校台灣華語文中心網站：tcmlatl.org，註冊連結：https://shorturl.at/hjlH0。

●亞特蘭大中華文化學校(Chinese Cultural School of Atlanta in Duluth)自1996年創校以來，秉持傳承文化，以語言學習為前提教育下一代。春季班將於1月6日開學，上課時間每周六上午9時至下午4時。中華文化學校中文課從基礎班至第10冊高年級，文化課有：功夫，扯鈴，民俗文藝，美術勞作，桌球，國畫，書法 等。報名請上網：www.atlantaccs.org。該校新成立之台灣華語文學習中心成人班 (TCML-CCS)目前有3班且繼續增設中，報名可至：https://shorturl.at/rstQT。

該校將於2024年2月10、11、17、18、24、25日與石頭山公園合辦美東南區最大的農曆新年節慶，歡迎闔府蒞臨。

●亞特蘭大慈濟人文學校(Tzuchi Academy, Atlanta)成立於1998年，以慈悲喜捨的精神，誠正信實的態度，教導學生認識中華文化，培養青少年正確的人生觀。春季班將於1月7日開學，上課時間為每周日早上。中文課有學前班、基礎班、1至10年級中文班及成人班。才藝課包括了古箏、繪畫、象棋、扯鈴、美勞、功夫、弟子規。

可線上註冊：https://tzuchi.us/academy/atlanta/register，或email：[email protected]。